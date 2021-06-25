https://ria.ru/20210625/chursina-1738638673.html

Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 25.06.2021

Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени народной артистке СССР Людмиле Чурсиной. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:52

2021-06-25T17:52

2021-06-25T17:52

культура

анастасия чурсина

театр

новости культуры

центральный академический театр российской армии

сергей шойгу

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени народной артистке СССР Людмиле Чурсиной.Артистка Центрального академического театра Российской Армии удостоена этой награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) министерства обороны РФ Константин Кувшинов получил из рук Шойгу орден Александра Невского. Военный медик награждён за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм.Церемония награждения прошла в ходе заседания коллегии Минобороны России.Чурсина в ответном слове пожелала "своему, всем предыдущим и грядущим поколениям веры в нашу великую Россию и быть верными нашей России".

https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

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анастасия чурсина, театр, новости культуры, центральный академический театр российской армии , сергей шойгу