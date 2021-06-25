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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/chursina-1738638673.html
Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 25.06.2021
Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени народной артистке СССР Людмиле Чурсиной. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:52
2021-06-25T17:52
культура
анастасия чурсина
театр
новости культуры
центральный академический театр российской армии
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени народной артистке СССР Людмиле Чурсиной.Артистка Центрального академического театра Российской Армии удостоена этой награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) министерства обороны РФ Константин Кувшинов получил из рук Шойгу орден Александра Невского. Военный медик награждён за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм.Церемония награждения прошла в ходе заседания коллегии Минобороны России.Чурсина в ответном слове пожелала "своему, всем предыдущим и грядущим поколениям веры в нашу великую Россию и быть верными нашей России".
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анастасия чурсина, театр, новости культуры, центральный академический театр российской армии , сергей шойгу
Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
17:52 25.06.2021
 
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шойгу наградил Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени народной артистке СССР Людмиле Чурсиной.
Артистка Центрального академического театра Российской Армии удостоена этой награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) министерства обороны РФ Константин Кувшинов получил из рук Шойгу орден Александра Невского. Военный медик награждён за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм.
Церемония награждения прошла в ходе заседания коллегии Минобороны России.
Чурсина в ответном слове пожелала "своему, всем предыдущим и грядущим поколениям веры в нашу великую Россию и быть верными нашей России".
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КультураАнастасия ЧурсинаТеатрНовости культурыЦентральный академический театр Российской армииСергей Шойгу
 
 
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