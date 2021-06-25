https://ria.ru/20210625/buryatiya-1738595097.html

Определены туристы, которые могут отдыхать в Бурятии во время локдауна

Определены туристы, которые могут отдыхать в Бурятии во время локдауна - РИА Новости, 25.06.2021

Определены туристы, которые могут отдыхать в Бурятии во время локдауна

Даже после введения локдауна в Бурятии некоторые туристы все же смогут провести там отпуск, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:26

2021-06-25T15:26

2021-06-25T15:28

куда можно лететь

куда поехать

отдых

вакцинация россиян от covid-19

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика бурятия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/63/1559806336_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_7b0f844009e35c27e416f0d3f7b1f0a3.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Даже после введения локдауна в Бурятии некоторые туристы все же смогут провести там отпуск, сообщает АТОР.Указ главы Республики Бурятия, вводящий новые ограничения на территории региона, был опубликован 24 июня. Исключений для путешественников не много, но документ предполагает, что обслуживание отдыхающих, которые уже находятся в объектах размещения, будет продолжено с учетом соблюдения санитарных норм.Наиболее важные изменения касаются отелей. Предписано приостановить с 27 июня по 11 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения.Исключения сделаны для командировочных и организованных тургрупп, где каждый должен иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения.Документ также разрешает приехать на отдых лицам, получающим медпомощь по санаторно-курортным и оздоровительным путевкам. Этим туристам надо будет подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции и контактов с гражданами, инфицированными COVID-19, в течение последних 14 дней до заезда.Власти просят путешественников воздержаться от посещения массовых мероприятий, носить маски в общественных местах и соблюдать соцдистанцию.

https://ria.ru/20200420/1570069449.html

https://ria.ru/20200409/1569633223.html

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, отдых, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм