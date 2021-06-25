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Туризм
https://ria.ru/20210625/buryatiya-1738595097.html
Определены туристы, которые могут отдыхать в Бурятии во время локдауна
Определены туристы, которые могут отдыхать в Бурятии во время локдауна - РИА Новости, 25.06.2021
Определены туристы, которые могут отдыхать в Бурятии во время локдауна
Даже после введения локдауна в Бурятии некоторые туристы все же смогут провести там отпуск, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:26
2021-06-25T15:28
куда можно лететь
куда поехать
отдых
вакцинация россиян от covid-19
туризм
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республика бурятия
туризм
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Даже после введения локдауна в Бурятии некоторые туристы все же смогут провести там отпуск, сообщает АТОР.Указ главы Республики Бурятия, вводящий новые ограничения на территории региона, был опубликован 24 июня. Исключений для путешественников не много, но документ предполагает, что обслуживание отдыхающих, которые уже находятся в объектах размещения, будет продолжено с учетом соблюдения санитарных норм.Наиболее важные изменения касаются отелей. Предписано приостановить с 27 июня по 11 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения.Исключения сделаны для командировочных и организованных тургрупп, где каждый должен иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения.Документ также разрешает приехать на отдых лицам, получающим медпомощь по санаторно-курортным и оздоровительным путевкам. Этим туристам надо будет подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции и контактов с гражданами, инфицированными COVID-19, в течение последних 14 дней до заезда.Власти просят путешественников воздержаться от посещения массовых мероприятий, носить маски в общественных местах и соблюдать соцдистанцию.
https://ria.ru/20200420/1570069449.html
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Определены туристы, которые могут отдыхать в Бурятии во время локдауна

15:26 25.06.2021 (обновлено: 15:28 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Даже после введения локдауна в Бурятии некоторые туристы все же смогут провести там отпуск, сообщает АТОР.
Указ главы Республики Бурятия, вводящий новые ограничения на территории региона, был опубликован 24 июня. Исключений для путешественников не много, но документ предполагает, что обслуживание отдыхающих, которые уже находятся в объектах размещения, будет продолжено с учетом соблюдения санитарных норм.
Наиболее важные изменения касаются отелей. Предписано приостановить с 27 июня по 11 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения.
Исключения сделаны для командировочных и организованных тургрупп, где каждый должен иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения.
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Документ также разрешает приехать на отдых лицам, получающим медпомощь по санаторно-курортным и оздоровительным путевкам. Этим туристам надо будет подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции и контактов с гражданами, инфицированными COVID-19, в течение последних 14 дней до заезда.
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