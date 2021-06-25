https://ria.ru/20210625/britney-1738555523.html

Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство

Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство - РИА Новости, 25.06.2021

Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство

Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство. Пост с признанием она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:19

2021-06-25T11:19

2021-06-25T13:31

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство. Пост с признанием она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. Бритни считает, что люди мечтают жить, как в сказке. "Это то, к чему все стремятся", — уверена исполнительница. Спирс беспокоится, что судя по контенту, который размещала в своем микроблоге, кому-то могло показаться, что ее будни просто замечательны, но это "определенно не так"."Я прошу прощения за то, что последние два года притворялась, что со мной все в порядке. Я так поступала из-за гордости. Я стеснялась поделиться с вами тем, что со мной случилось", — заявляет певица. Она призналась ,что вела себя, как ее мама, которая часто делала вид, что все хорошо, когда на самом деле день выдавался ужасным. По мнению Бритни, она так поступала ради своих детей. Исполнительница думает, что притворство в социальной сети ей даже помогло. "Мне кажется, Instagram дал мне возможность заявить о своем присутствии... существовании, и просто почувствовать, что я что-то значу, несмотря на то, через что мне пришлось проходить", — пишет Бритни. Ранее певица попросила суд отменить опекунство ее отца над ней.

https://ria.ru/20210624/timberlake-1738402693.html

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новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс