Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210625/britney-1738555523.html
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство - РИА Новости, 25.06.2021
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство. Пост с признанием она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:19
2021-06-25T13:31
новости культуры
шоубиз
знаменитости
звезды
бритни спирс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401363_0:14:2772:1573_1920x0_80_0_0_89c6a979daefd84654450c8b5ae06460.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство. Пост с признанием она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. Бритни считает, что люди мечтают жить, как в сказке. "Это то, к чему все стремятся", — уверена исполнительница. Спирс беспокоится, что судя по контенту, который размещала в своем микроблоге, кому-то могло показаться, что ее будни просто замечательны, но это "определенно не так"."Я прошу прощения за то, что последние два года притворялась, что со мной все в порядке. Я так поступала из-за гордости. Я стеснялась поделиться с вами тем, что со мной случилось", — заявляет певица. Она призналась ,что вела себя, как ее мама, которая часто делала вид, что все хорошо, когда на самом деле день выдавался ужасным. По мнению Бритни, она так поступала ради своих детей. Исполнительница думает, что притворство в социальной сети ей даже помогло. "Мне кажется, Instagram дал мне возможность заявить о своем присутствии... существовании, и просто почувствовать, что я что-то значу, несмотря на то, через что мне пришлось проходить", — пишет Бритни. Ранее певица попросила суд отменить опекунство ее отца над ней.
https://ria.ru/20210624/timberlake-1738402693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_322e06cb0ebd3b5c323fa16c654757e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство
11:19 25.06.2021 (обновлено: 13:31 25.06.2021)
 
© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Rich Fury/Invision

Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бритни Спирс извинилась перед фанатами за притворство. Пост с признанием она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
Бритни считает, что люди мечтают жить, как в сказке. "Это то, к чему все стремятся", — уверена исполнительница. Спирс беспокоится, что судя по контенту, который размещала в своем микроблоге, кому-то могло показаться, что ее будни просто замечательны, но это "определенно не так".
"Я прошу прощения за то, что последние два года притворялась, что со мной все в порядке. Я так поступала из-за гордости. Я стеснялась поделиться с вами тем, что со мной случилось", — заявляет певица.
Она призналась ,что вела себя, как ее мама, которая часто делала вид, что все хорошо, когда на самом деле день выдавался ужасным. По мнению Бритни, она так поступала ради своих детей.
Исполнительница думает, что притворство в социальной сети ей даже помогло.
"Мне кажется, Instagram дал мне возможность заявить о своем присутствии... существовании, и просто почувствовать, что я что-то значу, несмотря на то, через что мне пришлось проходить", — пишет Бритни.
Ранее певица попросила суд отменить опекунство ее отца над ней.
Джастин Тимберлейк - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:51Культура
Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостизвездыБритни Спирс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
16:03Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
15:57Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку
15:52Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Лента новостейМолния