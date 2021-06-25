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Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V" - РИА Новости, 25.06.2021
Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
Минздрав отменил запрет применения вакцины "Спутник V" для беременных, об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:04
2021-06-25T14:04
2021-06-25T15:11
распространение коронавируса
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минздрав отменил запрет применения вакцины "Спутник V" для беременных, об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко."Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", — заявил министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Таким образом, пояснил он, "открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".О том, что такое решение может быть принято, Мурашко заявлял еще на прошлой неделе. На тот момент число беременных женщин, заразившихся коронавирусом, приближалось к десяти тысячам, при этом у некоторых из них болезнь протекала тяжело.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии