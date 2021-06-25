https://ria.ru/20210625/bekmambetov-1738452201.html

От реклам к блокбастерам: самые известные проекты Тимура Бекмамбетова

От реклам к блокбастерам: самые известные проекты Тимура Бекмамбетова - РИА Новости, 25.06.2021

От реклам к блокбастерам: самые известные проекты Тимура Бекмамбетова

Режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов отмечает 60-летие. В девяностые он снял малобюджетный артхаус об Афгане и делал рекламные ролики для банка... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:58

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов отмечает 60-летие. В девяностые он снял малобюджетный артхаус об Афгане и делал рекламные ролики для банка "Империал", в нулевые прогремел на Западе благодаря "Дозорам", в 2010-е продюсировал новогодние "Елки", а недавно выпустил военно-патриотическое кино "Девятаев". О работах режиссера, который чутко следит за трендами своего времени, — в материале РИА Новости. "Девятаев" (2021)Историю о подвиге пилота, сбежавшего из концлагеря на угнанном бомбардировщике, Бекмамбетов узнал благодаря жене. Ее подруга, внучка советского летчика, предложила снять картину о дедушке. Режиссер привлек к съемкам семью героя и работал с мемуарами, чтобы показать его характер максимально достоверно. "Девятаева" хвалят за зрелищность: при разработке батальных сцен создатели обратились к профессиональным геймерам. И актеры находились не на зеленом фоне, а прямо в симуляторе, когда их снимали виртуальные камеры. Это новая технология, которую кинематографисты во всем мире только начали осваивать. Не обошлось и без скандала: в Сети спорили, имел ли право немец Тилль Линдеманн, отец которого воевал на стороне фашистов, исполнять музыкальную тему. "Уроки фарси" (2020)Фильм, где Бекмамбетов выступил продюсером, хотя изначально собирался сесть в режиссерское кресло. Ленту даже выдвигали на премию "Оскар" от Белоруссии, потому что там снимали большинство сцен. Однако комитет американской академии предложение отверг, заявив, что основная часть коллектива авторов не связана с этой страной. Режиссером ленты стал американец киевского происхождения Вадим Перельман, в продакшене значатся две немецкие кинокомпании, а музыку написали живущие в Париже Евгений и Саша Гальперины — в общем, решить, "чей" же все-таки этот фильм, непросто. Фильм о бельгийском еврее, который пытается выжить в нацистском концлагере, выдавая себя за перса, понравился и критикам, и широкой аудитории. Его сравнивают со "Списком Шиндлера" и "Пианистом" и относят к жанру лент о холокосте. Франшиза "Елки" (2010-2018)"Елки" исправно выходили к зимним каникулам несколько лет подряд, приучив зрителей каждый Новый год идти в кинотеатр за очередной порцией комедии, где сюжет предсказуем, конец заранее известен, а амплуа героев не меняются. Однако в этом и заключалось обаяние фильмов. В итоге восьмисерийный проект Тимура Бекмамбетова с традиционным участием Ивана Урганта и Сергея Светлакова стал самой кассовой франшизой в истории российского кинопроката. На пике популярности киноальманаха Бекмамбетов с командой решили поэкспериментировать и перенесли любимых народом персонажей в дореволюционное время. Публика новаторства не оценила: четвертая часть, "Елки 1914", хотя и окупилась в прокате, признана самой неудачной. Франшизу можно назвать киноэнциклопедией российской жизни 2010-х. Да, это сказка, часто далекая от объективности, но ведь от новогодних комедий этого обычно и ждут. "Особо опасен" (2008)Голливудский дебют Бекмамбетова стал весьма успешным: лента получила две номинации на "Оскар". В боевике про офисного неудачника, который внезапно получает суперсилу, сыграли голливудские суперзвезды Анджелина Джоли и Джеймс Макэвой. В основу фильма лег комикс Марка Миллара, правда, с книгой настолько вольно обошлись, что, по слухам, автор отказался работать над сиквелом. Во-первых, персонажи Джоли и Макэвоя ходят в обычной одежде, а не в супергеройских костюмах. Во-вторых, в оригинале Фокс — темнокожая, так что на эту роль рассматривали Бейонсе и Холли Берри, хотя в итоге утвердили Анджелину. Сейчас такое представить сложно: происходит скорее наоборот. К тому же Джоли выставила Бекмамбетову ряд условий, а также сильно переработала характер и внешность героини, взяв за ориентир фильмы с Клинтом Иствудом. "Ночной дозор" (2004)В нулевые этот фильм разобрали на цитаты, дети и подростки мечтали быть Иными, а фраза "Всем выйти из сумрака" стала мемом. Романы писателя Сергея Лукьяненко, которые легли в основу фильма, читали массово. А еще "Дозор" стал вторым — после уже подзабытого "Сибирского цирюльника" — российским блокбастером на экспорт, открыв Бекмамбетову путь в Голливуд. В 2010-м лента вошла в сто лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа по версии британского журнала Empire. Бюджет "Дозора" по тем временам был немаленький: на одни только спецэффекты потратили 200 тысяч долларов (впрочем, в США они бы стоили около пяти миллионов) и еще около миллиона — на рекламную кампанию. Однако фильм окупился, собрав в итоге в восемь раз больше потраченной суммы. Не в последнюю очередь благодаря продакт-плейсменту: в кадре появляется такое количество брендов, что картину называли "рекламным роликом длиной в 114 минут". Несмотря на то, что фильм ругали за поверхностность, в нем достаточно ярко изображен конфликт того десятилетия. Тьма — это гламур, все блестящее, фальшивое, в общем, глянец, который расцвел в нулевых. А Свет — простота и душевность людей, выросших еще в Советском Союзе и по инерции живущих его ценностями."Ирония судьбы. Продолжение" (2007)В этом году стало известно, что переснять легендарную картину Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", но с американскими актерами и в США, доверили режиссеру Марюсу Вайсбергу. Не обошел вниманием нашу классику и Болливуд. В 2013-м появился фильм "Я люблю Новый год", чей сюжет списан с советской картины. Правда, у героев индийские имена, а путешествуют они из Чикаго в Нью-Йорк.Однако первым за классику взялся Тимур Бекмамбетов. Его фильм "Ирония судьбы. Продолжение", в котором действие происходит спустя 30 лет после основных событий, собрал в кинотеатрах почти 50 миллионов долларов. По отношению к советскому оригиналу это одновременно и сиквел, и ремейк. Роль дочери Надежды Васильевны предлагали Миле Йовович, но она отказалась, так что в итоге позвали Елизавету Боярскую. Она не захотела целовать Константина Хабенского, с которым была в напряженных отношениях, поэтому операторам пришлось выставлять камеры так, чтобы создать у зрителя иллюзию романтики. "Пешаварский вальс" (1994)В дебютном фильме, который сегодня многие критики называют артхаусным, режиссер затронул болезненную тему Афганской войны. Точнее, ее конкретный эпизод: восстание в лагере около пакистанского города Пешавар, которое было жестоко подавлено уже на следующий день. В этом фильме нет дорогих спецэффектов, которые позже станут узнаваемой чертой стиля Бекмамбетова, — у режиссера тогда не было на них денег. Зато есть другие особенности его кинопочерка: обилие экшен-сцен, клиповый монтаж, который затягивает зрителя в действие. Серия реклам "Всемирная история. Банк "Империал" (1992-1997) Банк, который давно уже закрылся, вошел в историю только благодаря знаменитой рекламе. Хотя эти видео скорее тянут на художественные короткометражки. В каждом ролике обыгран один исторический анекдот: в основном о российских самодержцах, но появлялись в "альманахе" и римский император Нерон, и король Германии Конрад III. Проект собрал множество призов и похвал от критиков на фестивалях рекламы. И обычные телезрители с нетерпением ждали новых серий. Известные актеры, дорогие декорации, заявленное отсутствие компьютерной графики, профессиональная операторская работа — с таким размахом тогда и полноценные фильмы редко снимали. Соперничать в популярности у народа с роликами "Империала" мог разве что Леня Голубков из МММ. Уже в рекламах Бекмамбетова чувствуется большое кино. И наоборот: позже во многих его фильмах появляется огромное количество брендов. Возможно, поэтому он и остается одним из самых коммерчески успешных режиссеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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