https://ria.ru/20210427/lindemann-1729933908.html
Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:47
2021-04-27T01:47
2021-04-27T11:11
россия
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тилль линдеманн
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.Композиция композитора Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена. В клипе Линдеманн тоже становится летчиком: он делает мертвые петли на истребителе и другие опасные виражи и параллельно поет на русском. Ранее немецкий рокер не раз обращался к поклонникам из России на русском на концертах, а также использовал этот язык в треке 2019 года "Ausländer" (в припеве он произносит фразу "Я люблю тебя". — Прим. ред.).
https://ria.ru/20210226/lindemann-1598962429.html
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россия, rammstein, тимур бекмамбетов, музыка, новости культуры, тилль линдеманн, youtube
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.
Композиция композитора Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена.
В клипе Линдеманн тоже становится летчиком: он делает мертвые петли на истребителе и другие опасные виражи и параллельно поет на русском.
Ранее немецкий рокер не раз обращался к поклонникам из России на русском на концертах, а также использовал этот язык в треке 2019 года "Ausländer" (в припеве он произносит фразу "Я люблю тебя". — Прим. ред.).