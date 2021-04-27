Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/lindemann-1729933908.html
Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:47
2021-04-27T11:11
россия
rammstein
тимур бекмамбетов
культура
музыка
новости культуры
тилль линдеманн
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729934487_0:0:1372:772_1920x0_80_0_0_05aa51fb259b9bbd8ea677cd5a711227.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.Композиция композитора Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена. В клипе Линдеманн тоже становится летчиком: он делает мертвые петли на истребителе и другие опасные виражи и параллельно поет на русском. Ранее немецкий рокер не раз обращался к поклонникам из России на русском на концертах, а также использовал этот язык в треке 2019 года "Ausländer" (в припеве он произносит фразу "Я люблю тебя". — Прим. ред.).
https://ria.ru/20210226/lindemann-1598962429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729934487_82:0:1111:772_1920x0_80_0_0_8989719ab38dd006691825db4495aca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, rammstein, тимур бекмамбетов, музыка, новости культуры, тилль линдеманн, youtube

Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров

01:47 27.04.2021 (обновлено: 11:11 27.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.
Композиция композитора Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена.
В клипе Линдеманн тоже становится летчиком: он делает мертвые петли на истребителе и другие опасные виражи и параллельно поет на русском.
Ранее немецкий рокер не раз обращался к поклонникам из России на русском на концертах, а также использовал этот язык в треке 2019 года "Ausländer" (в припеве он произносит фразу "Я люблю тебя". — Прим. ред.).
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 01:21Шоубиз
В Сети обсуждают снимок Тилля Линдеманна в образе советского гражданина
 
КультураРоссияRammsteinТимур БекмамбетовМузыкаНовости культурыТилль ЛиндеманнYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
11:28Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
11:26Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
Лента новостейМолния