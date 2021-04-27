https://ria.ru/20210427/lindemann-1729933908.html

Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров

Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров

Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T01:47

2021-04-27T01:47

2021-04-27T11:11

россия

rammstein

тимур бекмамбетов

культура

музыка

новости культуры

тилль линдеманн

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729934487_0:0:1372:772_1920x0_80_0_0_05aa51fb259b9bbd8ea677cd5a711227.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.Композиция композитора Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена. В клипе Линдеманн тоже становится летчиком: он делает мертвые петли на истребителе и другие опасные виражи и параллельно поет на русском. Ранее немецкий рокер не раз обращался к поклонникам из России на русском на концертах, а также использовал этот язык в треке 2019 года "Ausländer" (в припеве он произносит фразу "Я люблю тебя". — Прим. ред.).

https://ria.ru/20210226/lindemann-1598962429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, rammstein, тимур бекмамбетов, музыка, новости культуры, тилль линдеманн, youtube