https://ria.ru/20210609/remeyk-1736303969.html

Стало известно, кто сыграет "Галю" в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

Стало известно, кто сыграет "Галю" в голливудском ремейке "Иронии судьбы" - РИА Новости, 09.06.2021

Стало известно, кто сыграет "Галю" в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

Американская актриса Мэделин Петш, известная зрителям по роли Шерил в сериале "Ривердэйл", сыграет "Галю" в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:04

2021-06-09T16:04

2021-06-09T16:04

эльдар рязанов

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736305935_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_52454ea10305d91c29eb815c780e8913.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская актриса Мэделин Петш, известная зрителям по роли Шерил в сериале "Ривердэйл", сыграет "Галю" в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Как именно будут звать героиню Петш в ленте, получившей название "About Fate" ("О судьбе"), пока неизвестно. В апреле стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией известного советского фильма 1975 года. "Надю" и "Женю" сыграют Эмма Робертс и Томас Манн. Вайсберг также продюсирует проект вместе с Винсентом Ньюманом ("Мы – Миллеры"), Владимиром Кошелевым и Мариной Беспаловой. Сценаристом выбрали Тиффани Полсен, известную по работе над комедией "Пара на праздники" (2020). Как и в оригинальном фильме, в картине Вайсберга расскажут о мужчине и женщине, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь и влюбляются друг в друга. Дата выхода романтической комедии пока неизвестна.

https://ria.ru/20210514/kasting-1732124144.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльдар рязанов, кино и сериалы, новости культуры