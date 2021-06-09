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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210609/remeyk-1736303969.html
Стало известно, кто сыграет "Галю" в голливудском ремейке "Иронии судьбы"
Стало известно, кто сыграет "Галю" в голливудском ремейке "Иронии судьбы" - РИА Новости, 09.06.2021
Стало известно, кто сыграет "Галю" в голливудском ремейке "Иронии судьбы"
Американская актриса Мэделин Петш, известная зрителям по роли Шерил в сериале "Ривердэйл", сыграет "Галю" в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:04
2021-06-09T16:04
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская актриса Мэделин Петш, известная зрителям по роли Шерил в сериале "Ривердэйл", сыграет "Галю" в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Как именно будут звать героиню Петш в ленте, получившей название "About Fate" ("О судьбе"), пока неизвестно. В апреле стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией известного советского фильма 1975 года. "Надю" и "Женю" сыграют Эмма Робертс и Томас Манн. Вайсберг также продюсирует проект вместе с Винсентом Ньюманом ("Мы – Миллеры"), Владимиром Кошелевым и Мариной Беспаловой. Сценаристом выбрали Тиффани Полсен, известную по работе над комедией "Пара на праздники" (2020). Как и в оригинальном фильме, в картине Вайсберга расскажут о мужчине и женщине, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь и влюбляются друг в друга. Дата выхода романтической комедии пока неизвестна.
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эльдар рязанов, кино и сериалы, новости культуры

Стало известно, кто сыграет "Галю" в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

16:04 09.06.2021
 
© AP Photo / Richard Shotwell/Мосфильм, 1975Мэделин Петш и Ольга Науменко в роли Гали в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!"
Мэделин Петш и Ольга Науменко в роли Гали в фильме Ирония судьбы, или с легким паром! - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Richard Shotwell/Мосфильм, 1975
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская актриса Мэделин Петш, известная зрителям по роли Шерил в сериале "Ривердэйл", сыграет "Галю" в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline.
Как именно будут звать героиню Петш в ленте, получившей название "About Fate" ("О судьбе"), пока неизвестно.
В апреле стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией известного советского фильма 1975 года. "Надю" и "Женю" сыграют Эмма Робертс и Томас Манн.
Вайсберг также продюсирует проект вместе с Винсентом Ньюманом ("Мы – Миллеры"), Владимиром Кошелевым и Мариной Беспаловой. Сценаристом выбрали Тиффани Полсен, известную по работе над комедией "Пара на праздники" (2020).
Как и в оригинальном фильме, в картине Вайсберга расскажут о мужчине и женщине, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь и влюбляются друг в друга.
Дата выхода романтической комедии пока неизвестна.
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