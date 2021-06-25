https://ria.ru/20210625/beglov-1738518940.html

Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм

Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм - РИА Новости, 25.06.2021

Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм

Нарушители противоэпидемических правил в Санкт-Петербурге заслуживают "нулевой" толерантности, считает губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:14

2021-06-25T00:14

2021-06-25T00:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Нарушители противоэпидемических правил в Санкт-Петербурге заслуживают "нулевой" толерантности, считает губернатор города Александр Беглов.Беглов также поблагодарил тех, кто "сделал прививку, не заболел и не занял в больнице койку"."У нас нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет. Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. Койки не бесконечны", - сказал губернатор.Он отметил, что до конца этой недели количество коек для пациентов с коронавирусом возрастет до 10 тысяч. По его словам, при новом подъеме заболеваемости снизилась оборачиваемость коек - пациенты лежат в больницах дольше, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения."Раньше больной выписывался быстрее, а сегодня он лечится более длительно. Вовремя не обращаются и тяжелее болеют. Многие, кто сегодня лежит в больницах, думали, что их не коснется эта проблема. У них было время, чтобы привиться, у них были возможности сделать это бесплатно в любое время, но это время было упущено. Теперь они расплачиваются своим здоровьем, причем не только своим, но и здоровьем других людей", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20210624/ogranicheniya-1738511187.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, александр беглов, санкт-петербург, общество