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Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм
Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм - РИА Новости, 25.06.2021
Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм
Нарушители противоэпидемических правил в Санкт-Петербурге заслуживают "нулевой" толерантности, считает губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:14
2021-06-25T00:14
2021-06-25T00:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Нарушители противоэпидемических правил в Санкт-Петербурге заслуживают "нулевой" толерантности, считает губернатор города Александр Беглов.Беглов также поблагодарил тех, кто "сделал прививку, не заболел и не занял в больнице койку"."У нас нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет. Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. Койки не бесконечны", - сказал губернатор.Он отметил, что до конца этой недели количество коек для пациентов с коронавирусом возрастет до 10 тысяч. По его словам, при новом подъеме заболеваемости снизилась оборачиваемость коек - пациенты лежат в больницах дольше, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения."Раньше больной выписывался быстрее, а сегодня он лечится более длительно. Вовремя не обращаются и тяжелее болеют. Многие, кто сегодня лежит в больницах, думали, что их не коснется эта проблема. У них было время, чтобы привиться, у них были возможности сделать это бесплатно в любое время, но это время было упущено. Теперь они расплачиваются своим здоровьем, причем не только своим, но и здоровьем других людей", - сказал Беглов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, александр беглов, санкт-петербург, общество
Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о "нулевой толерантности" из-за COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Нарушители противоэпидемических правил в Санкт-Петербурге заслуживают "нулевой" толерантности, считает губернатор города Александр Беглов.
"Даже если ты соблюдаешь все (санитарные) правила, а кто-то не соблюдает эти правила, он тебя заразит просто-напросто, дальше идет цепочка (заражения)… Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, не только вред для своих близких и окружающих, это вообще-то еще и нагрузка на здравоохранение. Врачи сегодня вкалывают по 18 часов – ну что, это правильно? Кто-то гуляет, не соблюдает элементарных правил, а другие в поте лица вкалывают", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Беглов также поблагодарил тех, кто "сделал прививку, не заболел и не занял в больнице койку".
"У нас нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет. Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. Койки не бесконечны", - сказал губернатор.
Он отметил, что до конца этой недели количество коек для пациентов с коронавирусом возрастет до 10 тысяч. По его словам, при новом подъеме заболеваемости снизилась оборачиваемость коек - пациенты лежат в больницах дольше, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.
"Раньше больной выписывался быстрее, а сегодня он лечится более длительно. Вовремя не обращаются и тяжелее болеют. Многие, кто сегодня лежит в больницах, думали, что их не коснется эта проблема. У них было время, чтобы привиться, у них были возможности сделать это бесплатно в любое время, но это время было упущено. Теперь они расплачиваются своим здоровьем, причем не только своим, но и здоровьем других людей", - сказал Беглов.