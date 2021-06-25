https://ria.ru/20210625/avariya-1738600442.html

Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии

Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии - РИА Новости, 25.06.2021

Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии

Жительница Санкт-Петербурга Вера Мазилова погибла в ДТП в Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:17

2021-06-25T14:17

2021-06-25T14:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абхазия

санкт-петербург

происшествия

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СУХУМ, 25 июн – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Вера Мазилова погибла в ДТП в Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.В ведомстве добавили, что автомобиль, которым управляла россиянка, ночью врезался в дерево."ЧП произошло на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. К приезду спасателей один из пострадавших был доставлен автотранспортом в Гудаутскую районную больницу", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что россиянка была деблокирована спасателями из поврежденного автомобиля и передана бригаде скорой помощи, однако спасти её не удалось.

https://ria.ru/20210625/abkhaziya-1738566942.html

абхазия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, санкт-петербург, происшествия