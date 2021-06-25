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Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии
Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии - РИА Новости, 25.06.2021
Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии
Жительница Санкт-Петербурга Вера Мазилова погибла в ДТП в Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:17
2021-06-25T14:17
2021-06-25T14:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
санкт-петербург
происшествия
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СУХУМ, 25 июн – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Вера Мазилова погибла в ДТП в Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.В ведомстве добавили, что автомобиль, которым управляла россиянка, ночью врезался в дерево."ЧП произошло на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. К приезду спасателей один из пострадавших был доставлен автотранспортом в Гудаутскую районную больницу", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что россиянка была деблокирована спасателями из поврежденного автомобиля и передана бригаде скорой помощи, однако спасти её не удалось.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, санкт-петербург, происшествия
Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии
14:17 25.06.2021 (обновлено: 14:18 25.06.2021)
МЧС в Абхазии сообщил, что жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в республике