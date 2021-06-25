https://ria.ru/20210625/armiya-1738629821.html
Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия" - РИА Новости, 25.06.2021
Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
Минобороны России направило приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме "Армия" в 133 зарубежных военных ведомства, 74 уже... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:36
2021-06-25T16:36
2021-06-25T16:36
россия
алабино
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
кубинка
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минобороны России направило приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме "Армия" в 133 зарубежных военных ведомства, 74 уже согласились, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, более тысячи предприятий и организаций уже изъявили желание участвовать в работе форума.Министр отметил, что впервые для зарубежных партнёров 23 и 24 августа на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдут Дни военно-технического сотрудничества (ВТС). "Также будет представлена новая специализированная экспозиция "Арктика" с показом перспективных образцов военной техники, применяемых в северных широтах", - сказал Шойгу.Он сообщил, что на полях форума планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по актуальным вопросам военного строительства, развития отечественной оборонной промышленности, широкому спектру сотрудничества с иностранными партнёрами. "Одним из центральных мероприятий станет пятая конференция "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства", - сообщил министр.Он предложил рассмотреть на коллегии ход подготовки к форуму, напомнив, что до его начала осталось 57 дней. Министр напомнил, что в прошлом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, форум был проведён на высоком уровне."Порядка 1 400 предприятий представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум принял 92 зарубежные официальные военные делегации, из них 18 - высокого уровня. Свыше 180 научно-деловых мероприятий посетили представители 32 иностранных государств", - сказал Шойгу. Знаковым событием, по его оценке, стало подписание 41 государственного контракта с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму около 1,16 триллиона рублей. "Рассчитываем, что и в этом году интерес к мероприятию будет не меньшим", - констатировал министр.
https://ria.ru/20210322/artustanovka-1602015494.html
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россия, алабино, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, кубинка, безопасность
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Минобороны России
направило приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме "Армия" в 133 зарубежных военных ведомства, 74 уже согласились, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
.
"Приглашения отправлены в 133 оборонных ведомства, из них 74 ответили согласием", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии министерства обороны РФ.
По его словам, более тысячи предприятий и организаций уже изъявили желание участвовать в работе форума.
Министр отметил, что впервые для зарубежных партнёров 23 и 24 августа на полигоне Алабино
и аэродроме Кубинка
пройдут Дни военно-технического сотрудничества (ВТС). "Также будет представлена новая специализированная экспозиция "Арктика" с показом перспективных образцов военной техники, применяемых в северных широтах", - сказал Шойгу.
Он сообщил, что на полях форума планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по актуальным вопросам военного строительства, развития отечественной оборонной промышленности, широкому спектру сотрудничества с иностранными партнёрами. "Одним из центральных мероприятий станет пятая конференция "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства", - сообщил министр.
"Ожидается, что в дни форума его посетит порядка 1,5 миллионов человек", - отметил Шойгу.
Он предложил рассмотреть на коллегии ход подготовки к форуму, напомнив, что до его начала осталось 57 дней. Министр напомнил, что в прошлом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, форум был проведён на высоком уровне.
"Порядка 1 400 предприятий представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум принял 92 зарубежные официальные военные делегации, из них 18 - высокого уровня. Свыше 180 научно-деловых мероприятий посетили представители 32 иностранных государств", - сказал Шойгу. Знаковым событием, по его оценке, стало подписание 41 государственного контракта с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму около 1,16 триллиона рублей. "Рассчитываем, что и в этом году интерес к мероприятию будет не меньшим", - констатировал министр.