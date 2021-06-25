Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210625/arbenina-1738571394.html
"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах
"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах - РИА Новости, 25.06.2021
"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах
Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:48
2021-06-25T12:48
шоубиз
ольга шелест
знаменитости
сергей мазаев
диана арбенина
сергей лазарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738568869_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_c2302284cc5eb9c603b2ef69519bba08.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Одной из героинь нового эпизода стала девушка-блогер. Как-только Арбенина увидела участницу, то заявила: "Зачем блогерам петь? Если человек назвался блогером, пусть он стоит и делает селфи". По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.Если же эксперты сделают ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.Ранее деталями съемок программы поделился Сергей Лазарев.
https://ria.ru/20210528/malakhov-1734569342.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738568869_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_8a9f5eb3766da3a95a6e1243b26706e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга шелест, знаменитости, сергей мазаев, диана арбенина, сергей лазарев

"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах

12:48 25.06.2021
 
© Фото : телеканал "Россия"Диана Арбенина на съемках шоу "Я вижу твой голос"
Диана Арбенина на съемках шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : телеканал "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала "Россия".
Одной из героинь нового эпизода стала девушка-блогер. Как-только Арбенина увидела участницу, то заявила: "Зачем блогерам петь? Если человек назвался блогером, пусть он стоит и делает селфи".
По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.
Если же эксперты сделают ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.
Ранее деталями съемок программы поделился Сергей Лазарев.
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 13:52Шоубиз
Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос"
 
ШоубизОльга ШелестЗнаменитостиСергей МазаевДиана АрбенинаСергей Лазарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
16:03Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
15:57Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку
15:52Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Лента новостейМолния