https://ria.ru/20210625/arbenina-1738571394.html
"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах
"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах - РИА Новости, 25.06.2021
"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах
Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:48
2021-06-25T12:48
2021-06-25T12:48
шоубиз
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сергей мазаев
диана арбенина
сергей лазарев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Одной из героинь нового эпизода стала девушка-блогер. Как-только Арбенина увидела участницу, то заявила: "Зачем блогерам петь? Если человек назвался блогером, пусть он стоит и делает селфи". По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.Если же эксперты сделают ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.Ранее деталями съемок программы поделился Сергей Лазарев.
https://ria.ru/20210528/malakhov-1734569342.html
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ольга шелест, знаменитости, сергей мазаев, диана арбенина, сергей лазарев
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала "Россия".
Одной из героинь нового эпизода стала девушка-блогер. Как-только Арбенина увидела участницу, то заявила: "Зачем блогерам петь? Если человек назвался блогером, пусть он стоит и делает селфи".
По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.
Если же эксперты сделают ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.
Ранее деталями съемок программы поделился
Сергей Лазарев.