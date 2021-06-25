https://ria.ru/20210625/arbenina-1738571394.html

"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах

"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах - РИА Новости, 25.06.2021

"Пусть делают селфи": Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах

Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:48

2021-06-25T12:48

2021-06-25T12:48

шоубиз

ольга шелест

знаменитости

сергей мазаев

диана арбенина

сергей лазарев

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Диана Арбенина высказалась о поющих блогерах. Своим мнением она поделилась во время записи программы "Я вижу твой голос", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Одной из героинь нового эпизода стала девушка-блогер. Как-только Арбенина увидела участницу, то заявила: "Зачем блогерам петь? Если человек назвался блогером, пусть он стоит и делает селфи". По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.Если же эксперты сделают ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.Ранее деталями съемок программы поделился Сергей Лазарев.

https://ria.ru/20210528/malakhov-1734569342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга шелест, знаменитости, сергей мазаев, диана арбенина, сергей лазарев