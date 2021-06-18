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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210618/lazarev-1737614941.html
"Я потерял слух": Лазарев поделился деталями съемок "Я вижу твой голос"
"Я потерял слух": Лазарев поделился деталями съемок "Я вижу твой голос" - РИА Новости, 18.06.2021
"Я потерял слух": Лазарев поделился деталями съемок "Я вижу твой голос"
Сергей Лазарев рассказал, как проходили съемки шоу "Я вижу твой голос", сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:11
2021-06-18T20:11
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, как проходили съемки шоу "Я вижу твой голос", сообщает Teleprogramma.pro.Певец стал экспертом нового выпуска программы. Лазарев поделился, что можно понять действительно ли человек поет по тому, как он держится на сцене и взаимодействует с микрофоном. "Понимаю, что нас будут мастерски пытаться запутать. Безусловно, я очень хочу помочь участнице выиграть миллион, если не получится, заранее прошу прощения", — говорит музыкант. Лазарев с азартом отстаивал свое мнение во время записи эпизода. "По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос", — признался Сергей, когда съемки подошли к концу. По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.Если же эксперты сделают ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.Ранее эмоциями по поводу участия в программе делился Андрей Малахов.
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знаменитости, звезды, сергей лазарев

"Я потерял слух": Лазарев поделился деталями съемок "Я вижу твой голос"

20:11 18.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Лазарев (Россия) во время генеральной репетиции финала 61-го международного конкурса песни "Евровидение 2016" в Стокгольме
Сергей Лазарев (Россия) во время генеральной репетиции финала 61-го международного конкурса песни Евровидение 2016 в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, как проходили съемки шоу "Я вижу твой голос", сообщает Teleprogramma.pro.
Певец стал экспертом нового выпуска программы.
Лазарев поделился, что можно понять действительно ли человек поет по тому, как он держится на сцене и взаимодействует с микрофоном.
"Понимаю, что нас будут мастерски пытаться запутать. Безусловно, я очень хочу помочь участнице выиграть миллион, если не получится, заранее прошу прощения", — говорит музыкант.
Лазарев с азартом отстаивал свое мнение во время записи эпизода. "По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос", — признался Сергей, когда съемки подошли к концу.
По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.
Если же эксперты сделают ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.
Ранее эмоциями по поводу участия в программе делился Андрей Малахов.
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