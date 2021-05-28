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Шоубиз
https://ria.ru/20210528/malakhov-1734569342.html
Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос" - РИА Новости, 28.05.2021
Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов признался, что в шоу "Я вижу твой голос" нервов больше, чем в "Прямом эфире", сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:52
2021-05-28T13:52
шоубиз
лариса рубальская
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
диана арбенина
россия-1 (телеканал)
андрей малахов
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Андрей Малахов признался, что в шоу "Я вижу твой голос" нервов больше, чем в "Прямом эфире", сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".Ведущий стал экспертом третьего выпуска передачи. Вместе с Дианой Арбениной, SТ, Максимом Леонидовым, Ларисой Рубальской и Аглаей Шиловской он должен был разобраться, кто из незнакомцев действительно хорошо поет, а кто только притворяется. "Качество лжи за последний век так улучшилось, что сразу оценить, кто обманывает, а кто говорит правду – невозможно, нужно собрать несколько мнений. Мне кажется, стоит внимательно смотреть на артикуляцию во втором туре, когда игрок выступает под фонограмму. Это самый главный раунд в шоу", — считает Андрей Малахов.По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз. Если же эксперты допустят ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш. Шоу "Я вижу твой голос" выходит по пятницам в 21:00.
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лариса рубальская, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, диана арбенина, россия-1 (телеканал), андрей малахов, максим леонидов

Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос"

13:52 28.05.2021
 
© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : телеканал "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Андрей Малахов признался, что в шоу "Я вижу твой голос" нервов больше, чем в "Прямом эфире", сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".
Ведущий стал экспертом третьего выпуска передачи. Вместе с Дианой Арбениной, SТ, Максимом Леонидовым, Ларисой Рубальской и Аглаей Шиловской он должен был разобраться, кто из незнакомцев действительно хорошо поет, а кто только притворяется.
"Качество лжи за последний век так улучшилось, что сразу оценить, кто обманывает, а кто говорит правду – невозможно, нужно собрать несколько мнений. Мне кажется, стоит внимательно смотреть на артикуляцию во втором туре, когда игрок выступает под фонограмму. Это самый главный раунд в шоу", — считает Андрей Малахов.
По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз.
© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос
1 из 2
Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
© Фото : телеканал "Россия"
© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос
2 из 2
Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
© Фото : телеканал "Россия"
1 из 2
Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
© Фото : телеканал "Россия"
2 из 2
Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
© Фото : телеканал "Россия"
Если же эксперты допустят ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.
Шоу "Я вижу твой голос" выходит по пятницам в 21:00.
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ШоубизЛариса РубальскаяМузыкаНовости культурыЗнаменитостизвездыДиана АрбенинаРоссия-1 (телеканал)Андрей МалаховМаксим Леонидов
 
 
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