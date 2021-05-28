https://ria.ru/20210528/malakhov-1734569342.html

Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос"

Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос" - РИА Новости, 28.05.2021

Андрей Малахов оценил шоу "Я вижу твой голос"

Андрей Малахов признался, что в шоу "Я вижу твой голос" нервов больше, чем в "Прямом эфире", сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:52

2021-05-28T13:52

2021-05-28T13:52

шоубиз

лариса рубальская

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россия-1 (телеканал)

андрей малахов

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Андрей Малахов признался, что в шоу "Я вижу твой голос" нервов больше, чем в "Прямом эфире", сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".Ведущий стал экспертом третьего выпуска передачи. Вместе с Дианой Арбениной, SТ, Максимом Леонидовым, Ларисой Рубальской и Аглаей Шиловской он должен был разобраться, кто из незнакомцев действительно хорошо поет, а кто только притворяется. "Качество лжи за последний век так улучшилось, что сразу оценить, кто обманывает, а кто говорит правду – невозможно, нужно собрать несколько мнений. Мне кажется, стоит внимательно смотреть на артикуляцию во втором туре, когда игрок выступает под фонограмму. Это самый главный раунд в шоу", — считает Андрей Малахов.По правилам программы в каждом выпуске участник и эксперты знакомятся с героями, которые весь эпизод хранят молчание. Если в финал выйдет настоящий певец, то участнику достанется денежный приз. Если же эксперты допустят ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш. Шоу "Я вижу твой голос" выходит по пятницам в 21:00.

https://ria.ru/20210325/malakhov-1602753299.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса рубальская, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, диана арбенина, россия-1 (телеканал), андрей малахов, максим леонидов