https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738398560.html

Зюганов на съезде КПРФ обнародовал ряд предвыборных обещаний

Зюганов на съезде КПРФ обнародовал ряд предвыборных обещаний - РИА Новости, 24.06.2021

Зюганов на съезде КПРФ обнародовал ряд предвыборных обещаний

Партия КПРФ в предвыборной программе выступает за суверенную экономику России и национализацию земельного фонда, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:18

2021-06-24T12:18

2021-06-24T12:21

россия

выборы в государственную думу

кпрф

геннадий зюганов

экономика

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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Партия КПРФ в предвыборной программе выступает за суверенную экономику России и национализацию земельного фонда, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Второй этап ХVIII Съезд КПРФ проходит в Подмосковном Рождественно в четверг."Шаг первый. Народу - собственность. России - суверенную экономику. КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Финансовая система России все ещё привязана к доллару. Суверенная экономика требует вывести Центробанк из под влияния федеральной резервной системы США. важнейший финансовый орган призван стимулировать развитие России. Мы гарантируем контроль государства над банковской системой и валютными операциями", - сказал Зюганов в ходе своего выступления на съезде.Зюганов подчеркнул, что КПРФ "не допустит деструктивного вмешательства" в жизнь России Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и других международных структур."Богатство России будет служить народу. Мы за национализацию земельного фонда, стратегических отраслей экономики и системообразующих банков", - заключил Зюганов. Также коммунисты предлагают поэтапно ликвидировать НДС, запретить регистрацию российских юрлиц в оффшорах и ограничить участие иностранного капитала в российских акционерных обществах."Часть налогов КПРФ намерена отменить. Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем НДС. Не случаен тот факт, что этого налога нет в США и не было в СССР. Отмена НДС удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на мировых рынках и снизит инфляцию в России", - полагает Зюганов.По его словам, многочисленные налоги "непосильным бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса".Партия также выступает за запрет регистрации российских юрлиц в оффшорах и ограничение участие иностранного капитала в российских акционерных обществах."Мы запретим регистрацию российских юридических лиц в иностранных юрисдикциях, ограничим участие иностранного капитала в российских акционерных обществах, национализируем предприятия оптовой торговли, сократим долю иностранных розничных торговых сетей - эти решения послужат делу финансового оздоровления и экономического развития страны", - заявил лидер КПРФ.Кроме того, Геннадий Зюганов пообещал в случае прихода к власти отменить закон о повышении пенсионного возраста и назвал его "грабительским решением"."Парламентское большинство из "Единой России" приняло позорный закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит это грабительское решение. Пенсионный возраст будет понижен", - сказал Зюганов.Он констатировал, что в России налицо острый имущественный и социальный раскол, когда "кучка долларовых миллиардеров захватила 90% национального богатства".По словам Зюганова, коммунисты намерены прекратить "оптимизацию" социальной сферы. "Гарантируем повсеместно бесплатность и высокое качество среднего и высшего образования. Возродим профтехобразование. Вернём престиж педагогического труда. Реализуем масштабную государственную программу под общим названием "Образование - для всех", - отметил лидер КПРФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/gfhnbb-1738395392.html

https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737617092.html

https://realty.ria.ru/20210624/kapremont-1738389476.html

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россия, выборы в государственную думу, кпрф, геннадий зюганов, экономика