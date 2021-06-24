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Зюганов на съезде КПРФ обнародовал ряд предвыборных обещаний
Зюганов на съезде КПРФ обнародовал ряд предвыборных обещаний - РИА Новости, 24.06.2021
Зюганов на съезде КПРФ обнародовал ряд предвыборных обещаний
Партия КПРФ в предвыборной программе выступает за суверенную экономику России и национализацию земельного фонда, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:18
2021-06-24T12:21
россия
выборы в государственную думу
кпрф
геннадий зюганов
экономика
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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Партия КПРФ в предвыборной программе выступает за суверенную экономику России и национализацию земельного фонда, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Второй этап ХVIII Съезд КПРФ проходит в Подмосковном Рождественно в четверг."Шаг первый. Народу - собственность. России - суверенную экономику. КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Финансовая система России все ещё привязана к доллару. Суверенная экономика требует вывести Центробанк из под влияния федеральной резервной системы США. важнейший финансовый орган призван стимулировать развитие России. Мы гарантируем контроль государства над банковской системой и валютными операциями", - сказал Зюганов в ходе своего выступления на съезде.Зюганов подчеркнул, что КПРФ "не допустит деструктивного вмешательства" в жизнь России Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и других международных структур."Богатство России будет служить народу. Мы за национализацию земельного фонда, стратегических отраслей экономики и системообразующих банков", - заключил Зюганов. Также коммунисты предлагают поэтапно ликвидировать НДС, запретить регистрацию российских юрлиц в оффшорах и ограничить участие иностранного капитала в российских акционерных обществах."Часть налогов КПРФ намерена отменить. Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем НДС. Не случаен тот факт, что этого налога нет в США и не было в СССР. Отмена НДС удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на мировых рынках и снизит инфляцию в России", - полагает Зюганов.По его словам, многочисленные налоги "непосильным бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса".Партия также выступает за запрет регистрации российских юрлиц в оффшорах и ограничение участие иностранного капитала в российских акционерных обществах."Мы запретим регистрацию российских юридических лиц в иностранных юрисдикциях, ограничим участие иностранного капитала в российских акционерных обществах, национализируем предприятия оптовой торговли, сократим долю иностранных розничных торговых сетей - эти решения послужат делу финансового оздоровления и экономического развития страны", - заявил лидер КПРФ.Кроме того, Геннадий Зюганов пообещал в случае прихода к власти отменить закон о повышении пенсионного возраста и назвал его "грабительским решением"."Парламентское большинство из "Единой России" приняло позорный закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит это грабительское решение. Пенсионный возраст будет понижен", - сказал Зюганов.Он констатировал, что в России налицо острый имущественный и социальный раскол, когда "кучка долларовых миллиардеров захватила 90% национального богатства".По словам Зюганова, коммунисты намерены прекратить "оптимизацию" социальной сферы. "Гарантируем повсеместно бесплатность и высокое качество среднего и высшего образования. Возродим профтехобразование. Вернём престиж педагогического труда. Реализуем масштабную государственную программу под общим названием "Образование - для всех", - отметил лидер КПРФ.
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россия, выборы в государственную думу, кпрф, геннадий зюганов, экономика
Зюганов на съезде КПРФ обнародовал ряд предвыборных обещаний
12:18 24.06.2021 (обновлено: 12:21 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Зюганов на съезде КПРФ пообещал постепенно отменить НДС и вернуть прежний пенсионный возраст

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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Партия КПРФ в предвыборной программе выступает за суверенную экономику России и национализацию земельного фонда, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Второй этап ХVIII Съезд КПРФ проходит в Подмосковном Рождественно в четверг.
"Шаг первый. Народу - собственность. России - суверенную экономику. КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Финансовая система России все ещё привязана к доллару. Суверенная экономика требует вывести Центробанк из под влияния федеральной резервной системы США. важнейший финансовый орган призван стимулировать развитие России. Мы гарантируем контроль государства над банковской системой и валютными операциями", - сказал Зюганов в ходе своего выступления на съезде.
Зюганов подчеркнул, что КПРФ "не допустит деструктивного вмешательства" в жизнь России Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и других международных структур.
"Богатство России будет служить народу. Мы за национализацию земельного фонда, стратегических отраслей экономики и системообразующих банков", - заключил Зюганов.
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Также коммунисты предлагают поэтапно ликвидировать НДС, запретить регистрацию российских юрлиц в оффшорах и ограничить участие иностранного капитала в российских акционерных обществах.
"Часть налогов КПРФ намерена отменить. Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем НДС. Не случаен тот факт, что этого налога нет в США и не было в СССР. Отмена НДС удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на мировых рынках и снизит инфляцию в России", - полагает Зюганов.
По его словам, многочисленные налоги "непосильным бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса".
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Партия также выступает за запрет регистрации российских юрлиц в оффшорах и ограничение участие иностранного капитала в российских акционерных обществах.
"Мы запретим регистрацию российских юридических лиц в иностранных юрисдикциях, ограничим участие иностранного капитала в российских акционерных обществах, национализируем предприятия оптовой торговли, сократим долю иностранных розничных торговых сетей - эти решения послужат делу финансового оздоровления и экономического развития страны", - заявил лидер КПРФ.
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Кроме того, Геннадий Зюганов пообещал в случае прихода к власти отменить закон о повышении пенсионного возраста и назвал его "грабительским решением".
"Парламентское большинство из "Единой России" приняло позорный закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит это грабительское решение. Пенсионный возраст будет понижен", - сказал Зюганов.
Он констатировал, что в России налицо острый имущественный и социальный раскол, когда "кучка долларовых миллиардеров захватила 90% национального богатства".
По словам Зюганова, коммунисты намерены прекратить "оптимизацию" социальной сферы. "Гарантируем повсеместно бесплатность и высокое качество среднего и высшего образования. Возродим профтехобразование. Вернём престиж педагогического труда. Реализуем масштабную государственную программу под общим названием "Образование - для всех", - отметил лидер КПРФ.
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РоссияВыборы в Государственную думуКПРФГеннадий ЗюгановЭкономика
 
 
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