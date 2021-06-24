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Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве

Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве - РИА Новости, 24.06.2021

Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве

Четверг в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до плюс 36, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:05

2021-06-24T08:05

2021-06-24T08:05

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четверг в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до плюс 36, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в Москве может быть обновлён рекорд дня, который был зафиксирован в 1948 году, тогда температура повысилась до плюс 33,5 градуса.Ветер юго-западный, слабый, 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление начнёт понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество