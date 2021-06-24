Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве

Синоптик "Фобоса" предупредил, что столбик термометра в столице может подняться до 36 градусов
Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.
Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.
В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.
В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.
"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.
Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.
Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.
Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.
Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.
Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.
Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.
Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.
Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.
Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.
Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.
Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.
Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.
Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.
Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.
Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.
В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.
В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.
Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.
Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.
Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.
Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.
Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.
В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.
"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.
Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.
Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.
Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.
Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.
Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.
Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.
Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.
В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.
Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.
Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.