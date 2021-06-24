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Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве - РИА Новости, 24.06.2021
Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
Четверг в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до плюс 36, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:05
2021-06-24T08:05
михаил леус
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четверг в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до плюс 36, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в Москве может быть обновлён рекорд дня, который был зафиксирован в 1948 году, тогда температура повысилась до плюс 33,5 градуса.Ветер юго-западный, слабый, 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление начнёт понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, москва, общество
Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
08:05 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
Женщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Синоптик "Фобоса" предупредил, что столбик термометра в столице может подняться до 36 градусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четверг в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до плюс 36, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Антициклон по-прежнему остаётся над столичным регионом. В таких условиях в Москве в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 34-36, по области - до 32-37", — сообщил Леус.
Синоптик отметил, что в Москве может быть обновлён рекорд дня, который был зафиксирован в 1948 году, тогда температура повысилась до плюс 33,5 градуса.
Ветер юго-западный, слабый, 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление начнёт понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Африканский зной и температурные рекорды: жара в России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

Отдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду
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Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

Девушки отдыхают в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
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В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Люди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду
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"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

Девушка на велосипеде в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

С неба не упадет ни капли дождя.

Девушки на Никольской улице в Москве
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

Женщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

Отдыхающие в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Женщина на одной из улиц в Москве
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

Девушка отдыхает на берегу Енисея в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

Люди отдыхают на яхте на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

Люди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

Люди на пирсе неподалеку от пляжа в парке 300-летия Санкт-Петербурга
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

Девушка в парке 300-летия Санкт-Петербурга
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
 
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