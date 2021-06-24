Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах в 2024 году
22:04 24.06.2021 (обновлено: 23:05 24.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на президентских выборах в 2024 году
КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
По словам президента, его главными "соперниками" остаются бедность граждан, война в Донбассе и плохая инфраструктура.
"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить", - сказал Зеленский в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
При этом он не сообщил, намерен ли баллотироваться на второй срок.
Отвечая на вопрос, может ли мэр Киева Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Владимир Зеленский посоветовал мэру сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы.
"У нас (с киевским городским головой - ред.) нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он - мэр, и решил начать президентскую кампанию", - добавил Зеленский, посоветовав мэру Киева обратить внимание на собственное окружение и на инфраструктуру столицы.