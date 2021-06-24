https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738509901.html

Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах в 2024 году

Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах в 2024 году - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:04

2021-06-24T22:04

2021-06-24T23:05

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виталий кличко

киев

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.По словам президента, его главными "соперниками" остаются бедность граждан, война в Донбассе и плохая инфраструктура.При этом он не сообщил, намерен ли баллотироваться на второй срок.Отвечая на вопрос, может ли мэр Киева Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Владимир Зеленский посоветовал мэру сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы."У нас (с киевским городским головой - ред.) нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он - мэр, и решил начать президентскую кампанию", - добавил Зеленский, посоветовав мэру Киева обратить внимание на собственное окружение и на инфраструктуру столицы.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

https://ria.ru/20210617/salo-1737366657.html

донбасс

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донбасс, виталий кличко, киев, владимир зеленский, украина, в мире