Посол Китая поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Посол Китая поблагодарил МИА "Россия сегодня" за вклад в развитие двусторонних отношений
Официальный визит советской правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк, сентябрь 1959 года.
Официальный визит советской правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк, сентябрь 1959 года.
Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР Ольга Лепешинская в костюмерной, 1948 год.
Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР Ольга Лепешинская в костюмерной, 1948 год.
Физкультурный парад на Красной площади, 1930 год.
Физкультурный парад на Красной площади, 1930 год.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, май 1945 года.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, май 1945 года.
Поливально-уборочные машины на московских улицах, 1938 год.
Поливально-уборочные машины на московских улицах, 1938 год.
Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля на параде Победы 1945 года в Москве.
Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля на параде Победы 1945 года в Москве.
Время кормления в одном из родильных домов Москвы, 1955 год.
Время кормления в одном из родильных домов Москвы, 1955 год.
Космонавт Юрий Гагарин встречается с участниками II Международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР, 1961 год.
Космонавт Юрий Гагарин встречается с участниками II Международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР, 1961 год.
Пикеты на улицах города во время празднования Дня Москвы, 1990 год.
Пикеты на улицах города во время празднования Дня Москвы, 1990 год.
Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере, 1969 год.
Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере, 1969 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Фидель Кастро Рус на митинге кубино-советской дружбы на площади Революции имени Хосе Марти, 1974 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Фидель Кастро Рус на митинге кубино-советской дружбы на площади Революции имени Хосе Марти, 1974 год.
Летчик-космонавт Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после экспериментального полета кораблей "Аполлон — Союз", 1975 год.
Летчик-космонавт Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после экспериментального полета кораблей "Аполлон — Союз", 1975 год.
Участники бега на 3000 метров с препятствиями на XXII Олимпийских играх в Москве, 1980 год.
Участники бега на 3000 метров с препятствиями на XXII Олимпийских играх в Москве, 1980 год.
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр на Центральном стадионе имени Ленина (Лужники), 1980 год.
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр на Центральном стадионе имени Ленина (Лужники), 1980 год.
Солдаты оборачиваются вслед девушкам, 1965 год.
Солдаты оборачиваются вслед девушкам, 1965 год.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, 1986 год.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, 1986 год.
Владимир Путин дает присягу президента Российской Федерации, 2000 год.
Владимир Путин дает присягу президента Российской Федерации, 2000 год.
Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент — любимое место игр местных мальчишек. (Воин Георгий — единственный святой, почитаемый и христианами, и мусульманами), 1996 год.
Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент — любимое место игр местных мальчишек. (Воин Георгий — единственный святой, почитаемый и христианами, и мусульманами), 1996 год.
Девушки из спортивной школы по синхронному плаванию при кафедре плавания Московского института физкультуры выполняют упражнения под водой, 2003 год.
Девушки из спортивной школы по синхронному плаванию при кафедре плавания Московского института физкультуры выполняют упражнения под водой, 2003 год.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с руководителем ливийской революции, главой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммаром Каддафи, 1995 год.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с руководителем ливийской революции, главой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммаром Каддафи, 1995 год.
Две маленьких балерины из Академии русского балета имени Вагановой репетируют на улице, 2003 год.
Две маленьких балерины из Академии русского балета имени Вагановой репетируют на улице, 2003 год.
Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане, 2004 год.
Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане, 2004 год.
Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.
Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, 2014 год.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, 2014 год.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 2015 год.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 2015 год.
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета, 2017 год.
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета, 2017 год.
Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2014 год.
Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2014 год.
Серебряные призеры чемпионата мира по фигурному катанию 2017 года в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон во время показательных выступлений в Хельсинки.
Серебряные призеры чемпионата мира по фигурному катанию 2017 года в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон во время показательных выступлений в Хельсинки.
Участники акции "Бессмертный полк" в Казани, 2018 год.
Участники акции "Бессмертный полк" в Казани, 2018 год.
Военнослужащие во время парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Военнослужащие во время парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев перед встречей с ушедшими в отставку членами правительства, 2020 год.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев перед встречей с ушедшими в отставку членами правительства, 2020 год.
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом. При Синодальном отделе по благотворительности РПЦ создана специальная группа священников для посещения больных COVID-19, 2020 год.
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом. При Синодальном отделе по благотворительности РПЦ создана специальная группа священников для посещения больных COVID-19, 2020 год.
Подготовка к вывозу Airbus A321 с места ЧП в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Утром 15 августа 2019 года самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в кукурузном из-за того, что в его двигатели попали птицы.
Подготовка к вывозу Airbus A321 с места ЧП в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Утром 15 августа 2019 года самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в кукурузном из-за того, что в его двигатели попали птицы.
Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе, 2020 год.
Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе, 2020 год.
Официальный визит советской правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк, сентябрь 1959 года.
Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР Ольга Лепешинская в костюмерной, 1948 год.
Физкультурный парад на Красной площади, 1930 год.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, май 1945 года.
Поливально-уборочные машины на московских улицах, 1938 год.
Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля на параде Победы 1945 года в Москве.
Время кормления в одном из родильных домов Москвы, 1955 год.
Космонавт Юрий Гагарин встречается с участниками II Международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР, 1961 год.
Пикеты на улицах города во время празднования Дня Москвы, 1990 год.
Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере, 1969 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Фидель Кастро Рус на митинге кубино-советской дружбы на площади Революции имени Хосе Марти, 1974 год.
Летчик-космонавт Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после экспериментального полета кораблей "Аполлон — Союз", 1975 год.
Участники бега на 3000 метров с препятствиями на XXII Олимпийских играх в Москве, 1980 год.
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр на Центральном стадионе имени Ленина (Лужники), 1980 год.
Солдаты оборачиваются вслед девушкам, 1965 год.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, 1986 год.
Владимир Путин дает присягу президента Российской Федерации, 2000 год.
Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент — любимое место игр местных мальчишек. (Воин Георгий — единственный святой, почитаемый и христианами, и мусульманами), 1996 год.
Девушки из спортивной школы по синхронному плаванию при кафедре плавания Московского института физкультуры выполняют упражнения под водой, 2003 год.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с руководителем ливийской революции, главой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммаром Каддафи, 1995 год.
Две маленьких балерины из Академии русского балета имени Вагановой репетируют на улице, 2003 год.
Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане, 2004 год.
Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, 2014 год.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 2015 год.
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета, 2017 год.
Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2014 год.
Серебряные призеры чемпионата мира по фигурному катанию 2017 года в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон во время показательных выступлений в Хельсинки.
Участники акции "Бессмертный полк" в Казани, 2018 год.
Военнослужащие во время парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев перед встречей с ушедшими в отставку членами правительства, 2020 год.
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом. При Синодальном отделе по благотворительности РПЦ создана специальная группа священников для посещения больных COVID-19, 2020 год.
Подготовка к вывозу Airbus A321 с места ЧП в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Утром 15 августа 2019 года самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в кукурузном из-за того, что в его двигатели попали птицы.
Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе, 2020 год.