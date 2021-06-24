https://ria.ru/20210624/yubiley-1738495996.html

Посол Китая поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Посол Китая поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Посол Китая поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, выразив признательность за вклад в развитие добрых отношений... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:23

2021-06-24T19:23

2021-06-24T19:25

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

чжан ханьхуэй

журналистика

общество

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, выразив признательность за вклад в развитие добрых отношений между двумя странами."Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательного юбилея - 80-летия МИА "Россия сегодня". На протяжении 80 лет сотрудники агентства живут одной судьбой со своей Родиной, проявив героизм и мужество, высокий уровень профессионализма и благородные качества преданности к делу и самоотверженности, справедливость и объективность, заслуживают высокое уважение в России и во всем мире", - говорится в поздравлении посла на имя гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Посол отметил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень."Выражаю глубокую признательность вам и всем сотрудникам вашего агентства за вашу поддержку развития добрых отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении.Китайский дипломат пожелал сотрудникам МИА "Россия сегодня" благополучия, здоровья, счастья и новых успехов в профессиональной деятельности."Надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества в области СМИ Китая и России для того, чтобы создать прочный социальный фундамент развития отношений между нашими странами и укрепления традиционной дружбы между нашими народами", - отметил он.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210601/sovinformbyuro-1735106812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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