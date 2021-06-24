https://ria.ru/20210624/yubiley-1738494630.html

Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Певица Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство является надежным источником информации, и пожелала сотрудникам здоровья. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:11

2021-06-24T19:11

2021-06-24T19:26

культура

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

валерия (алла перфилова)

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Певица Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство является надежным источником информации, и пожелала сотрудникам здоровья.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла."За эти годы агентство трансформировалось, видоизменялось, переформировалось, но неизменным остается его авторитет. Я поздравляю всех сотрудников. Я поздравляю всех нас, что у нас есть такой надежный источник информации. Агентство по-прежнему находится в авангарде медийных масс, потому, друзья, спасибо вам большое за вашу работу и будьте все, пожалуйста, здоровы", - сказала Валерия.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

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2021

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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем. 2021-06-24T19:11 true PT10M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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