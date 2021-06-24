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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738494630.html
Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Певица Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство является надежным источником информации, и пожелала сотрудникам здоровья. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:11
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культура
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
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общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Певица Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство является надежным источником информации, и пожелала сотрудникам здоровья.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла."За эти годы агентство трансформировалось, видоизменялось, переформировалось, но неизменным остается его авторитет. Я поздравляю всех сотрудников. Я поздравляю всех нас, что у нас есть такой надежный источник информации. Агентство по-прежнему находится в авангарде медийных масс, потому, друзья, спасибо вам большое за вашу работу и будьте все, пожалуйста, здоровы", - сказала Валерия.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
РИА Новости
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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
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видео, 80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", валерия (алла перфилова), общество
Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Певица Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство является надежным источником информации, и пожелала сотрудникам здоровья.
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Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
19:11 24.06.2021 (обновлено: 19:26 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
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Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем, пожелав сотрудникам здоровья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Певица Валерия поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство является надежным источником информации, и пожелала сотрудникам здоровья.
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
"За эти годы агентство трансформировалось, видоизменялось, переформировалось, но неизменным остается его авторитет. Я поздравляю всех сотрудников. Я поздравляю всех нас, что у нас есть такой надежный источник информации. Агентство по-прежнему находится в авангарде медийных масс, потому, друзья, спасибо вам большое за вашу работу и будьте все, пожалуйста, здоровы", - сказала Валерия.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
 
Культура80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Валерия (Алла Перфилова)Общество
 
 
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