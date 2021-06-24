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Попова сообщила о росте записи на вакцинацию
Попова сообщила о росте записи на вакцинацию - РИА Новости, 24.06.2021
Попова сообщила о росте записи на вакцинацию
Запись на вакцинацию от коронавируса в РФ увеличилась, но очередей быть не должно, лишние контакты не нужны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:04
2021-06-24T18:04
2021-06-24T18:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Запись на вакцинацию от коронавируса в РФ увеличилась, но очередей быть не должно, лишние контакты не нужны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня у нас выросла запись на вакцинацию, это очень даже хорошо, но, что касается очередей, их быть не должно, то есть если возникло желание сделать прививку, то никак это не должно сопровождаться дополнительными контактами", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова сообщила о росте записи на вакцинацию
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что в России увеличилась запись на вакцинацию от COVID