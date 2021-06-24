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Эпидемиолог призвал к вакцинации детей от COVID-19
Эпидемиолог призвал к вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
Эпидемиолог призвал к вакцинации детей от COVID-19
В вакцинации от коронавируса нуждаются не только взрослые, но и дети, так как тоже являются переносчиками, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:44
2021-06-24T15:00
николай брико
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
совет федерации рф
воз
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В вакцинации от коронавируса нуждаются не только взрослые, но и дети, так как тоже являются переносчиками, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико."Конечно, я поддерживаю эти рекомендации ... и в вакцинации нуждаются, если применительно к коронавирусной инфекции, не только взрослые, пожилые, не только лица с хроническими заболеваниями, но и дети, подростки, поскольку они, мы знаем хорошо, что переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - сказал он на круглом столе на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер" в Совете Федерации, комментируя решение ВОЗ по включению детей и подростков в число тех, кого надо вакцинировать от COVID-19."Я думаю, что расширение возрастных диапазонов по вакцинации против коронавирусной инфекции - это неизбежно", - сказал Брико.
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николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, совет федерации рф, воз, россия, здоровье - общество
Эпидемиолог призвал к вакцинации детей от COVID-19
14:44 24.06.2021 (обновлено: 15:00 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Академик РАН Брико считает, что дети нуждаются в вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В вакцинации от коронавируса нуждаются не только взрослые, но и дети, так как тоже являются переносчиками, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.
"Конечно, я поддерживаю эти рекомендации ... и в вакцинации нуждаются, если применительно к коронавирусной инфекции, не только взрослые, пожилые, не только лица с хроническими заболеваниями, но и дети, подростки, поскольку они, мы знаем хорошо, что переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - сказал он на круглом столе на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер" в Совете Федерации, комментируя решение ВОЗ по включению детей и подростков в число тех, кого надо вакцинировать от COVID-19.
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"Я думаю, что расширение возрастных диапазонов по вакцинации против коронавирусной инфекции - это неизбежно", - сказал Брико.
 
Распространение коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукСовет Федерации РФВОЗРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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