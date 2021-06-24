https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738434824.html

Эпидемиолог призвал к вакцинации детей от COVID-19

Эпидемиолог призвал к вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

Эпидемиолог призвал к вакцинации детей от COVID-19

В вакцинации от коронавируса нуждаются не только взрослые, но и дети, так как тоже являются переносчиками, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:44

2021-06-24T14:44

2021-06-24T15:00

николай брико

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

совет федерации рф

воз

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В вакцинации от коронавируса нуждаются не только взрослые, но и дети, так как тоже являются переносчиками, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико."Конечно, я поддерживаю эти рекомендации ... и в вакцинации нуждаются, если применительно к коронавирусной инфекции, не только взрослые, пожилые, не только лица с хроническими заболеваниями, но и дети, подростки, поскольку они, мы знаем хорошо, что переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - сказал он на круглом столе на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер" в Совете Федерации, комментируя решение ВОЗ по включению детей и подростков в число тех, кого надо вакцинировать от COVID-19."Я думаю, что расширение возрастных диапазонов по вакцинации против коронавирусной инфекции - это неизбежно", - сказал Брико.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, совет федерации рф, воз, россия, здоровье - общество