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Власти подсчитали предварительный ущерб населению от подтоплений в Крыму

Власти подсчитали предварительный ущерб населению от подтоплений в Крыму - РИА Новости, 24.06.2021

Власти подсчитали предварительный ущерб населению от подтоплений в Крыму

Ущерб, нанесенный наводнением населению в Крыму, составил на данный момент 171 миллион рублей, прием заявок на получение компенсаций продолжается, сообщил глава РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:58

2021-06-24T19:58

2021-06-24T20:57

подтопления в крыму

россия

юрий гоцанюк

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 24 июн — РИА Новости. Ущерб, нанесенный наводнением населению в Крыму, составил на данный момент 171 миллион рублей, прием заявок на получение компенсаций продолжается, сообщил глава регионального правительства Юрий Гоцанюк.Сейчас составлено 866 актов, из которых 528 — по Керчи, еще 173 — по Ялте, по Ленинскому району — 114, по Кировскому — 30, а по Советскому — 21."Выплаты пострадавшим продолжаются. Получили 634 человека выплаты на сумму 37 миллионов рублей", — сказал чиновник на заседании оперативного штаба по ЧС.Работа комиссий по оценке ущерба продолжается.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов.Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова..

россия

керчь

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, юрий гоцанюк, керчь, ялта, республика крым, происшествия