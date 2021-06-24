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Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары
Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары - РИА Новости, 24.06.2021
Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары
Суп – идеальная еда, когда температура воздуха на улице превышает плюс 30 градусов. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T02:09
2021-06-24T02:09
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суп – идеальная еда, когда температура воздуха на улице превышает плюс 30 градусов. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.В жару значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Однако вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав, пояснила Маргарита Арзуманян.По ее словам, восполнять потери лучше всего с помощью супа.Она отметила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Но все же предпочтение лучше отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодной еды в жару лучше избегать."Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар", – объяснила Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
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россия, здоровье - общество, общество
Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары
02:09 24.06.2021
 
© Depositphotos / dolphy_tvСуп с орехами
Суп с орехами - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Depositphotos / dolphy_tv

Диетолог посоветовала есть в тридцатиградусную жару суп

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суп – идеальная еда, когда температура воздуха на улице превышает плюс 30 градусов. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.
В жару значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Однако вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав, пояснила Маргарита Арзуманян.
По ее словам, восполнять потери лучше всего с помощью супа.
"Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором", – сказала диетолог.
Она отметила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Но все же предпочтение лучше отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодной еды в жару лучше избегать.
"Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар", – объяснила Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
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