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Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары

Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары - РИА Новости, 24.06.2021

Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары

Суп – идеальная еда, когда температура воздуха на улице превышает плюс 30 градусов. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T02:09

2021-06-24T02:09

2021-06-24T02:09

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суп – идеальная еда, когда температура воздуха на улице превышает плюс 30 градусов. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.В жару значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Однако вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав, пояснила Маргарита Арзуманян.По ее словам, восполнять потери лучше всего с помощью супа.Она отметила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Но все же предпочтение лучше отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодной еды в жару лучше избегать."Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар", – объяснила Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210623/voda-1738167879.html

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