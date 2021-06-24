Премьер Абхазии привился "Спутником V"
15:58 24.06.2021 (обновлено: 16:28 24.06.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьер Абхазии привился первым компонентном вакцины "Спутник V"
СУХУМ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики в четверг.
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии началась 12 мая.
"Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции 24 июня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ранее от COVID-19 вакцинировались министр обороны республики Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.
"Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.