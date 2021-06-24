https://ria.ru/20210624/sputnik-1738451879.html

Премьер Абхазии привился "Спутником V"

Премьер Абхазии привился "Спутником V" - РИА Новости, 24.06.2021

Премьер Абхазии привился "Спутником V"

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики в четверг. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:58

2021-06-24T15:58

2021-06-24T16:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

абхазия

общество

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СУХУМ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики в четверг.Вакцинация от COVID-19 в Абхазии началась 12 мая.В пресс-службе уточнили, что ранее от COVID-19 вакцинировались министр обороны республики Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба."Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210619/sputnikv-1737667302.html

абхазия

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вакцина "спутник v", здоровье - общество, абхазия, общество