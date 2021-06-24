Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/sputnik-1738451879.html
Премьер Абхазии привился "Спутником V"
Премьер Абхазии привился "Спутником V" - РИА Новости, 24.06.2021
Премьер Абхазии привился "Спутником V"
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики в четверг. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:58
2021-06-24T16:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
абхазия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1a5658a2db2e1ff88e77a4a2ce7ed86a.jpg
СУХУМ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики в четверг.Вакцинация от COVID-19 в Абхазии началась 12 мая.В пресс-службе уточнили, что ранее от COVID-19 вакцинировались министр обороны республики Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба."Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210619/sputnikv-1737667302.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_8df80f1f487036b77fe156d7b589696f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", здоровье - общество, абхазия, общество
Премьер Абхазии привился "Спутником V"
15:58 24.06.2021 (обновлено: 16:28 24.06.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк

Премьер Абхазии привился первым компонентном вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
СУХУМ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики в четверг.
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии началась 12 мая.
"Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции 24 июня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ранее от COVID-19 вакцинировались министр обороны республики Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.
"Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 09:40Распространение коронавируса
Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоАбхазияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
Лента новостейМолния