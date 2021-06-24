"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи
12:08 24.06.2021 (обновлено: 17:41 24.06.2021)
© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
© AP Photo / Marco Garcia
Экс-сотрудник американских спецслужб Сноуден прокомментировал смерть Макафи
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя в Twitter смерть основателя компании — разработчика антивирусных программ McAfee Джона Макафи, призвал другие страны не выдавать США подозреваемых в ненасильственных преступлениях.
"Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе, которая настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей. Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, мораторий должен оставаться", — написал он.
В последующих постах Сноуден сначала извинился, что ошибся насчет происхождения Макафи, и написал, что тот был американцем, но родился британцем. Однако затем снова себя исправил, добавив, что Макафи все-таки родился американцем, просто за пределами США.
Макафи, находившегося в международном розыске по запросу США, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, предприниматель заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.
В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные обвинения и заявил об их "политическом характере".
20 января, 16:44Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его