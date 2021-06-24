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"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи

"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи - РИА Новости, 24.06.2021

"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя в Twitter смерть основателя компании — разработчика антивирусных программ McAfee Джона... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:08

2021-06-24T12:08

2021-06-24T17:41

эдвард сноуден

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя в Twitter смерть основателя компании — разработчика антивирусных программ McAfee Джона Макафи, призвал другие страны не выдавать США подозреваемых в ненасильственных преступлениях.В последующих постах Сноуден сначала извинился, что ошибся насчет происхождения Макафи, и написал, что тот был американцем, но родился британцем. Однако затем снова себя исправил, добавив, что Макафи все-таки родился американцем, просто за пределами США.Накануне Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где его обвиняют в неуплате налогов. После этого газета País со ссылкой на источники в полиции сообщила, что предприниматель покончил с собой в тюрьме в Каталонии.Макафи, находившегося в международном розыске по запросу США, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, предприниматель заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные обвинения и заявил об их "политическом характере".

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эдвард сноуден, wikileaks, джулиан ассанж, эквадор, стамбул, сша, twitter, происшествия, в мире