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"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи
"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи - РИА Новости, 24.06.2021
"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя в Twitter смерть основателя компании — разработчика антивирусных программ McAfee Джона... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:08
2021-06-24T17:41
эдвард сноуден
wikileaks
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя в Twitter смерть основателя компании — разработчика антивирусных программ McAfee Джона Макафи, призвал другие страны не выдавать США подозреваемых в ненасильственных преступлениях.В последующих постах Сноуден сначала извинился, что ошибся насчет происхождения Макафи, и написал, что тот был американцем, но родился британцем. Однако затем снова себя исправил, добавив, что Макафи все-таки родился американцем, просто за пределами США.Накануне Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где его обвиняют в неуплате налогов. После этого газета País со ссылкой на источники в полиции сообщила, что предприниматель покончил с собой в тюрьме в Каталонии.Макафи, находившегося в международном розыске по запросу США, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, предприниматель заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные обвинения и заявил об их "политическом характере".
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эдвард сноуден, wikileaks, джулиан ассанж, эквадор, стамбул, сша, twitter, происшествия, в мире
"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи
12:08 24.06.2021 (обновлено: 17:41 24.06.2021)
 
© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU) - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Marco Garcia

Экс-сотрудник американских спецслужб Сноуден прокомментировал смерть Макафи

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя в Twitter смерть основателя компании — разработчика антивирусных программ McAfee Джона Макафи, призвал другие страны не выдавать США подозреваемых в ненасильственных преступлениях.

"Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе, которая настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей. Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, мораторий должен оставаться", — написал он.

В последующих постах Сноуден сначала извинился, что ошибся насчет происхождения Макафи, и написал, что тот был американцем, но родился британцем. Однако затем снова себя исправил, добавив, что Макафи все-таки родился американцем, просто за пределами США.
Накануне Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где его обвиняют в неуплате налогов. После этого газета País со ссылкой на источники в полиции сообщила, что предприниматель покончил с собой в тюрьме в Каталонии.
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Макафи, находившегося в международном розыске по запросу США, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, предприниматель заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.
В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные обвинения и заявил об их "политическом характере".
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