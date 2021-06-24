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Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах - РИА Новости, 24.06.2021
Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
Большинство россиян поддерживает снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч - за эту меру выступили 59% опрошенных граждан, свидетельствуют... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:20
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россия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство россиян поддерживает снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч - за эту меру выступили 59% опрошенных граждан, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.Ранее в ГИБДД Москвы отметили, что было бы разумно ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч. В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил РИА Новости, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.При этом среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).Исследование также показало, что в регионах несколько чаще, чем в Москве и Петербурге, выступают за ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей регионов, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.
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россия, общество
Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:20 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Исследование SuperJob: большинство россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство россиян поддерживает снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч - за эту меру выступили 59% опрошенных граждан, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Ранее в ГИБДД Москвы отметили, что было бы разумно ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч. В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил РИА Новости, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.
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"Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян", - отмечается в результатах исследования, участие в котором приняли 1600 респондентов старше 18 лет.
При этом среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).
Исследование также показало, что в регионах несколько чаще, чем в Москве и Петербурге, выступают за ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей регионов, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.
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