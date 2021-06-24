https://ria.ru/20210624/skorost-1738354347.html

Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах

Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах - РИА Новости, 24.06.2021

Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах

Большинство россиян поддерживает снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч - за эту меру выступили 59% опрошенных граждан, свидетельствуют... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:20

2021-06-24T06:20

2021-06-24T06:20

россия

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство россиян поддерживает снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч - за эту меру выступили 59% опрошенных граждан, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.Ранее в ГИБДД Москвы отметили, что было бы разумно ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч. В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил РИА Новости, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.При этом среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).Исследование также показало, что в регионах несколько чаще, чем в Москве и Петербурге, выступают за ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей регионов, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.

https://ria.ru/20210621/skorost-1737947161.html

https://ria.ru/20210618/volodin-1737597237.html

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