https://ria.ru/20210624/sinkhrotron-1738362665.html

В Новосибирске выпустили первые элементы уникального синхротрона "СКИФ"

В Новосибирске выпустили первые элементы уникального синхротрона "СКИФ" - РИА Новости, 24.06.2021

В Новосибирске выпустили первые элементы уникального синхротрона "СКИФ"

Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Сибирского отделения РАН изготовили первые серийные элементы оборудования будущего Центра коллективного... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:07

2021-06-24T09:07

2021-06-24T09:07

россия

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

кольцово

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Сибирского отделения РАН изготовили первые серийные элементы оборудования будущего Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", сообщил журналистам в четверг заместитель директора института по научной работе, руководитель проектного офиса ЦПК "СКИФ" Евгений Левичев."Сегодня мы принимаем первые серийные изделия ижекционного комплекса – источника синхротронного излучения четвертого поколения СКИФ. Это магниты бустерного синхротрона. Полюс такого магнита сделан по хитрой технологии, когда внутри магнита создается одновременно и однородное поле и так называемое градиентное поле, которое позволяет фокусировать частицы… Все это позволит нам сделать сам синхротрон гораздо более компактным, чем его обычно делают, а следовательно более дешевым, а кроме того получить некие специфичные параметры, которые очень нужны", - сказал ученый.Левичев отметил, что особенностью реализации всего проекта СКИФ является экстремально короткий срок реализации – в конце 2023 года ученые обязаны запустить в работу ускоритель и первую экспериментальную станцию, а в конце 2024 года должны быть сданы еще пять исследовательских станций. По его словам, в настоящее время полностью собрано два первых магнита, которым еще предстоят испытания.В свою очередь, директор Института катализа СО РАН (заказчик проекта) Валерий Бухтияров сообщил, что в настоящее время проектирование ЦПК "СКИФ" закончено, 15 мая проектную документацию сдали в Главгосэкспертизу, а сметную планируется досдать в июле. Планируется, что проект пройдет госэкспертизу и получит таким образом разрешение на основное строительство в октябре этого года. Генподрядчик строительства СКИФа (партнер госкорпорации "Росатом" строительный холдинг "Концерн Титан-2) был определен 15 мая и непосредственно на площадке в наукограде Кольцово подготовительные к строительству работу планируется начать в августе."Будет сделан вынос зеленых насаждений, которые там выросли за последние 15-20 лет, нужно произвести выравнивание площадки, где на 30 гектарах перепад семь метров. Будет готовиться котлован под все объекты. Контрольный срок стоит, что 1 августа такие работы будут начаты. По результатам проектирования в конечном итоге на площадке сейчас согласовано возведение 27 зданий. Предстоит огромное строительство", - сказал он.Синхротрон "СКИФ" относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии и других наук. Реализация проекта в наукограде Кольцово в Новосибирской области ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Правительство России ранее выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на проект "СКИФ".

https://ria.ru/20210619/dyry-1737603006.html

https://ria.ru/20210603/materiya-1735411502.html

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734968008.html

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новосибирская область

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россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", кольцово, новосибирская область