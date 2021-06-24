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Культура
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Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным"
Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным" - РИА Новости, 24.06.2021
Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным"
Майк Рейсс, сценарист и продюсер анимационного сериала "Симпсоны" в интервью изданию Metro рассказал может ли шоу, которое выходит с 1989 года, "стать вечным". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T02:03
2021-06-24T02:03
майк рейсс
культура
симпсоны
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Майк Рейсс, сценарист и продюсер анимационного сериала "Симпсоны" в интервью изданию Metro рассказал может ли шоу, которое выходит с 1989 года, "стать вечным". По словам шоураннера, у проекта есть все шансы, чтобы существовать еще долгие годы, вплоть до бесконечности. Затем продюсер провел параллель с такими долгожителями телеэфира, как Saturday Night Live (с 1975 года) и The Daily Show (с 1996 года), в которых в сатирической форме тоже освещают разные истории. На вопрос журналистки о том, есть ли у "Симпсонов" какая-то секретная "формула успеха", Рейсс с иронией ответил, что им с командой в свое время просто повезло. "Симпсоны" — самый длинный сериал в истории американского телевидения. Вот уже более 30 лет он не сходит с экранов. За это время вышло 32 сезона. А в марте этого года стало известно, что телеканал Fox продлил комедийное шоу, в котором рассказывают о жизни "среднестатистического американца", еще на два сезона — на 33-й и 34-й (они выйдут в ближайшие пару лет).
https://ria.ru/20201217/simpsons-1589294838.html
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майк рейсс, симпсоны, кино и сериалы, новости культуры

Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным"

02:03 24.06.2021
 
© 20th Century Fox (1989-...)Кадр из мультсериала The Simpsons
Кадр из мультсериала The Simpsons
© 20th Century Fox (1989-...)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Майк Рейсс, сценарист и продюсер анимационного сериала "Симпсоны" в интервью изданию Metro рассказал может ли шоу, которое выходит с 1989 года, "стать вечным".
По словам шоураннера, у проекта есть все шансы, чтобы существовать еще долгие годы, вплоть до бесконечности.
"В "Симпсонах" рассказывается о вещах, происходящих в мире, людях, их действиях. Поэтому для нас отказаться от шоу — значит сказать себе, что мы осветили все события, которые когда-либо случались в мире", — отметил Рейсс.
Затем продюсер провел параллель с такими долгожителями телеэфира, как Saturday Night Live (с 1975 года) и The Daily Show (с 1996 года), в которых в сатирической форме тоже освещают разные истории.

"Все, что касается текущих событий, должно продолжаться, — уверен он. — Почему это должно прекращаться? Шоу может длиться вечно. Поэтому даже если "Симпсонов" когда-нибудь и отменят, лет через пять сериал снова перезапустят. Возможно, в другом формате".

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На вопрос журналистки о том, есть ли у "Симпсонов" какая-то секретная "формула успеха", Рейсс с иронией ответил, что им с командой в свое время просто повезло.
"Если бы "Симпсонов" не было в эфире, самым продолжительным шоу был бы "Южный парк", если бы не "Южный парк", то "Гриффины", — подчеркнул он.
"Симпсоны" — самый длинный сериал в истории американского телевидения. Вот уже более 30 лет он не сходит с экранов. За это время вышло 32 сезона.
А в марте этого года стало известно, что телеканал Fox продлил комедийное шоу, в котором рассказывают о жизни "среднестатистического американца", еще на два сезона — на 33-й и 34-й (они выйдут в ближайшие пару лет).
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