Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным"
© 20th Century Fox (1989-...)Кадр из мультсериала The Simpsons
© 20th Century Fox (1989-...)
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Майк Рейсс, сценарист и продюсер анимационного сериала "Симпсоны" в интервью изданию Metro рассказал может ли шоу, которое выходит с 1989 года, "стать вечным".
По словам шоураннера, у проекта есть все шансы, чтобы существовать еще долгие годы, вплоть до бесконечности.
"В "Симпсонах" рассказывается о вещах, происходящих в мире, людях, их действиях. Поэтому для нас отказаться от шоу — значит сказать себе, что мы осветили все события, которые когда-либо случались в мире", — отметил Рейсс.
Затем продюсер провел параллель с такими долгожителями телеэфира, как Saturday Night Live (с 1975 года) и The Daily Show (с 1996 года), в которых в сатирической форме тоже освещают разные истории.
"Все, что касается текущих событий, должно продолжаться, — уверен он. — Почему это должно прекращаться? Шоу может длиться вечно. Поэтому даже если "Симпсонов" когда-нибудь и отменят, лет через пять сериал снова перезапустят. Возможно, в другом формате".
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На вопрос журналистки о том, есть ли у "Симпсонов" какая-то секретная "формула успеха", Рейсс с иронией ответил, что им с командой в свое время просто повезло.
"Если бы "Симпсонов" не было в эфире, самым продолжительным шоу был бы "Южный парк", если бы не "Южный парк", то "Гриффины", — подчеркнул он.
"Симпсоны" — самый длинный сериал в истории американского телевидения. Вот уже более 30 лет он не сходит с экранов. За это время вышло 32 сезона.
А в марте этого года стало известно, что телеканал Fox продлил комедийное шоу, в котором рассказывают о жизни "среднестатистического американца", еще на два сезона — на 33-й и 34-й (они выйдут в ближайшие пару лет).