https://ria.ru/20210624/simpsons-1738223839.html

Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным"

Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным" - РИА Новости, 24.06.2021

Продюсер "Симпсонов" рассказал, может ли сериал "стать вечным"

Майк Рейсс, сценарист и продюсер анимационного сериала "Симпсоны" в интервью изданию Metro рассказал может ли шоу, которое выходит с 1989 года, "стать вечным". РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T02:03

2021-06-24T02:03

2021-06-24T02:03

майк рейсс

культура

симпсоны

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Майк Рейсс, сценарист и продюсер анимационного сериала "Симпсоны" в интервью изданию Metro рассказал может ли шоу, которое выходит с 1989 года, "стать вечным". По словам шоураннера, у проекта есть все шансы, чтобы существовать еще долгие годы, вплоть до бесконечности. Затем продюсер провел параллель с такими долгожителями телеэфира, как Saturday Night Live (с 1975 года) и The Daily Show (с 1996 года), в которых в сатирической форме тоже освещают разные истории. На вопрос журналистки о том, есть ли у "Симпсонов" какая-то секретная "формула успеха", Рейсс с иронией ответил, что им с командой в свое время просто повезло. "Симпсоны" — самый длинный сериал в истории американского телевидения. Вот уже более 30 лет он не сходит с экранов. За это время вышло 32 сезона. А в марте этого года стало известно, что телеканал Fox продлил комедийное шоу, в котором рассказывают о жизни "среднестатистического американца", еще на два сезона — на 33-й и 34-й (они выйдут в ближайшие пару лет).

https://ria.ru/20201217/simpsons-1589294838.html

https://ria.ru/20210424/ozvuchka-1729761132.html

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майк рейсс, симпсоны, кино и сериалы, новости культуры