https://ria.ru/20210304/simpsons-1599879233.html

Сериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона, пишут СМИ

Сериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона, пишут СМИ

СМИ узнали, что телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал "Симпсоны" еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:25

2021-03-04T14:25

2021-03-04T14:25

симпсоны

кино и сериалы

культура

новости культуры

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал "Симпсоны" еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety. По информации издания, после того, как в 2023-м году завершится 34-й сезон, количество серий в культовом шоу составит 757. В Variety также отмечают, что юбилейный, 700-й эпизод, выйдет 21 марта. "Симпсоны" — самый продолжительный в истории американского телевидения анимационный сериал. Шоу дебютировало на канале Fox в декабре 1989 года, и вот уже более 30 лет не сходит с экранов. За это время сериал, в котором высмеивают жизненный уклад среднестатистического американца, получил множество престижных наград и премий, в том числе 34 премии "Эмми", 34 "Энни" и семь People's Choice Awards.

https://ria.ru/20201217/simpsons-1589294838.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симпсоны, кино и сериалы, новости культуры