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Сериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона, пишут СМИ
Сериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона, пишут СМИ
СМИ узнали, что телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал "Симпсоны" еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:25
2021-03-04T14:25
2021-03-04T14:25
симпсоны
кино и сериалы
культура
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал "Симпсоны" еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety. По информации издания, после того, как в 2023-м году завершится 34-й сезон, количество серий в культовом шоу составит 757. В Variety также отмечают, что юбилейный, 700-й эпизод, выйдет 21 марта. "Симпсоны" — самый продолжительный в истории американского телевидения анимационный сериал. Шоу дебютировало на канале Fox в декабре 1989 года, и вот уже более 30 лет не сходит с экранов. За это время сериал, в котором высмеивают жизненный уклад среднестатистического американца, получил множество престижных наград и премий, в том числе 34 премии "Эмми", 34 "Энни" и семь People's Choice Awards.
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симпсоны, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал "Симпсоны" еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает
Variety.
По информации издания, после того, как в 2023-м году завершится 34-й сезон, количество серий в культовом шоу составит 757. В Variety также отмечают, что юбилейный, 700-й эпизод, выйдет 21 марта.
"Все в "Симпсонах" очень рады тому, что сериал опять обновили. Мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения", — приводят слова создателя мультфильма Мэтта Гроунинга.
"Симпсоны" — самый продолжительный в истории американского телевидения анимационный сериал. Шоу дебютировало на канале Fox в декабре 1989 года, и вот уже более 30 лет не сходит с экранов.
За это время сериал, в котором высмеивают жизненный уклад среднестатистического американца, получил множество престижных наград и премий, в том числе 34 премии "Эмми", 34 "Энни" и семь People's Choice Awards.