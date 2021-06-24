https://ria.ru/20210624/sboy-1738400695.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2021

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:28

2021-06-24T12:28

2021-06-24T13:03

россия

telegram (приложение)

москва

технологии

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12:01 мск зафиксировано несколько сотен жалоб. Большинство из них связаны с невозможностью подключиться к мессенджеру (88 процентов) и проблемами с отправкой сообщений (12 процентов).Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.Со схожими трудностями пользователи столкнулись в середине мая.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210618/klimov-1737509911.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), москва, технологии