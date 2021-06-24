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В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2021
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:28
2021-06-24T12:28
2021-06-24T13:03
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telegram (приложение)
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технологии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12:01 мск зафиксировано несколько сотен жалоб. Большинство из них связаны с невозможностью подключиться к мессенджеру (88 процентов) и проблемами с отправкой сообщений (12 процентов).Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.Со схожими трудностями пользователи столкнулись в середине мая.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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В работе Telegram произошел сбой
12:28 24.06.2021 (обновлено: 13:03 24.06.2021)
В работе Telegram произошел сбой