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В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2021
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:28
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россия
telegram (приложение)
москва
технологии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12:01 мск зафиксировано несколько сотен жалоб. Большинство из них связаны с невозможностью подключиться к мессенджеру (88 процентов) и проблемами с отправкой сообщений (12 процентов).Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.Со схожими трудностями пользователи столкнулись в середине мая.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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россия, telegram (приложение), москва, технологии
В работе Telegram произошел сбой
12:28 24.06.2021 (обновлено: 13:03 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

В работе Telegram произошел сбой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 12:01 мск зафиксировано несколько сотен жалоб. Большинство из них связаны с невозможностью подключиться к мессенджеру (88 процентов) и проблемами с отправкой сообщений (12 процентов).
Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.
Со схожими трудностями пользователи столкнулись в середине мая.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 08:39
В Совфеде оценили работу Telegram
 
РоссияTelegram (приложение)МоскваТехнологии
 
 
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