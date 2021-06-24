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На Ставрополье закладывают нектариновые сады
На Ставрополье закладывают нектариновые сады - РИА Новости, 24.06.2021
На Ставрополье закладывают нектариновые сады
Нектариновые сады площадью 20 гектаров заложили на Ставрополье, сообщает краевое министерство сельского хозяйства Ставропольского края. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:12
2021-06-24T14:12
2021-06-24T14:12
ставропольский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ставропольский край
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Нектариновые сады площадью 20 гектаров заложили на Ставрополье, сообщает краевое министерство сельского хозяйства Ставропольского края."Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 90 миллионов рублей. В рамках региона он интересный и перспективный, к тому же позволит создать более 20 рабочих мест. Садоводство сегодня вошло в число приоритетных отраслей ставропольского агропромышленного комплекса. В настоящее время площади многолетних насаждений в сельхозпредприятиях края составляют около 6 тысяч гектаров и продолжают прирастать новыми интенсивными и суперинтенсивными садами", - сказал и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.По данным Минсельхоза края, развитие местного садоводства дает возможность Ставрополью получать фрукты и ягоды с гораздо более высоким потенциалом и по более низкой цене. Кроме того, как поясняет министерство, представители бизнеса положительно оценивают инициативы по поддержке садоводов и охотно расширяют площади посадок, причем, закладывают не только яблоневые сады, которые традиционно выращивают в крае, но и экспериментируют с другими культурами",- говорится в сообщении минсельхоза региона.Бизнес-проект по закладке нектаринового сада интенсивного типа с системой капельного орошения разработан в Курском округе. В этом году реализован первый этап проекта – заложили 20 гектаров нектарина. В следующем году высадят остальные 20 гектаров саженцев.Минсельхоз региона отмечает, что сажать сады в промышленных масштабах на Ставрополье становится экономически выгодно. Господдержка, оказываемая правительством Ставропольского края, министерством сельского хозяйства региона, компенсирует предприятиям львиную долю понесенных затрат.Так, в 2021 году на условиях софинансирования на поддержку садоводства в бюджете заложили 507 миллионов рублей. Еще 80 миллионов рублей предусмотрели в рамках краевой программы "10 соток". Благодаря этим стимулирующим мерам только за весну аграрии края высадили 300 гектаров садов и 100 гектаров питомников. В ближайшее время те сельхозтоваропроизводители, которые своевременно подали в Минсельхоз края правильно оформленные документы, получат субсидию.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ставропольский край, экономика
СТАВРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости.
Нектариновые сады площадью 20 гектаров заложили на Ставрополье, сообщает краевое министерство сельского хозяйства Ставропольского края
.
"Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 90 миллионов рублей. В рамках региона он интересный и перспективный, к тому же позволит создать более 20 рабочих мест. Садоводство сегодня вошло в число приоритетных отраслей ставропольского агропромышленного комплекса. В настоящее время площади многолетних насаждений в сельхозпредприятиях края составляют около 6 тысяч гектаров и продолжают прирастать новыми интенсивными и суперинтенсивными садами", - сказал и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.
По данным Минсельхоза
края, развитие местного садоводства дает возможность Ставрополью получать фрукты и ягоды с гораздо более высоким потенциалом и по более низкой цене. Кроме того, как поясняет министерство, представители бизнеса положительно оценивают инициативы по поддержке садоводов и охотно расширяют площади посадок, причем, закладывают не только яблоневые сады, которые традиционно выращивают в крае, но и экспериментируют с другими культурами",- говорится в сообщении минсельхоза региона.
Бизнес-проект по закладке нектаринового сада интенсивного типа с системой капельного орошения разработан в Курском округе. В этом году реализован первый этап проекта – заложили 20 гектаров нектарина. В следующем году высадят остальные 20 гектаров саженцев.
"Получить первый урожай плодов в хозяйстве планируют на третий год роста саженцев. В среднем же нектариновые деревья живут и плодоносят около пятнадцати-двадцати лет. Нектарин выбран неслучайно. Изучив рынок, на предприятии пришли к мнению, что именно плоды нектарина пользуются спросом. К тому же климатические условия юго-восточной части Ставрополья, где находится предприятие, наиболее благоприятны для выращивания нектарина", - отмечает министерство.
Минсельхоз региона отмечает, что сажать сады в промышленных масштабах на Ставрополье становится экономически выгодно. Господдержка, оказываемая правительством Ставропольского края, министерством сельского хозяйства региона, компенсирует предприятиям львиную долю понесенных затрат.
Так, в 2021 году на условиях софинансирования на поддержку садоводства в бюджете заложили 507 миллионов рублей. Еще 80 миллионов рублей предусмотрели в рамках краевой программы "10 соток". Благодаря этим стимулирующим мерам только за весну аграрии края высадили 300 гектаров садов и 100 гектаров питомников. В ближайшее время те сельхозтоваропроизводители, которые своевременно подали в Минсельхоз края правильно оформленные документы, получат субсидию.