https://ria.ru/20210624/presnyakov-1738469836.html
Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле
Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле - РИА Новости, 24.06.2021
Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле
Сергей Безруков объяснил, почему Никиту Преснякова утвердили на главную роль в спектакле "Безымянная звезда" в Московской губернском театре. Об этом он... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:53
2021-06-24T17:53
2021-06-24T18:23
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сергей Безруков объяснил, почему Никиту Преснякова утвердили на главную роль в спектакле "Безымянная звезда" в Московской губернском театре. Об этом он рассказал в интервью "Теленеделе". Он уточнил, что для постановки режиссер "Саша Созонов придумал новый жанр — электродрама". Значит, в спектакле будет много музыки, артисты должны "хорошо петь и обладать современным звучанием". Все это и повлияло на решение отдать роль Никите Преснякову. Главную женскую партию исполнит Анна Снаткина. Недавно Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет Ольга Бузова певицу кабаре.
https://ria.ru/20210528/kolokolnikov-1734465998.html
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театр, новости культуры, знаменитости, звезды, ольга бузова, сергей безруков