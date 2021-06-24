https://ria.ru/20210624/presnyakov-1738469836.html

Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле

Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле - РИА Новости, 24.06.2021

Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле

Сергей Безруков объяснил, почему Никиту Преснякова утвердили на главную роль в спектакле "Безымянная звезда" в Московской губернском театре. Об этом он... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:53

2021-06-24T17:53

2021-06-24T18:23

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сергей Безруков объяснил, почему Никиту Преснякова утвердили на главную роль в спектакле "Безымянная звезда" в Московской губернском театре. Об этом он рассказал в интервью "Теленеделе". Он уточнил, что для постановки режиссер "Саша Созонов придумал новый жанр — электродрама". Значит, в спектакле будет много музыки, артисты должны "хорошо петь и обладать современным звучанием". Все это и повлияло на решение отдать роль Никите Преснякову. Главную женскую партию исполнит Анна Снаткина. Недавно Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет Ольга Бузова певицу кабаре.

https://ria.ru/20210528/kolokolnikov-1734465998.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, знаменитости, звезды, ольга бузова, сергей безруков