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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210624/presnyakov-1738469836.html
Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле
Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле - РИА Новости, 24.06.2021
Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле
Сергей Безруков объяснил, почему Никиту Преснякова утвердили на главную роль в спектакле "Безымянная звезда" в Московской губернском театре. Об этом он... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:53
2021-06-24T18:23
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сергей Безруков объяснил, почему Никиту Преснякова утвердили на главную роль в спектакле "Безымянная звезда" в Московской губернском театре. Об этом он рассказал в интервью "Теленеделе". Он уточнил, что для постановки режиссер "Саша Созонов придумал новый жанр — электродрама". Значит, в спектакле будет много музыки, артисты должны "хорошо петь и обладать современным звучанием". Все это и повлияло на решение отдать роль Никите Преснякову. Главную женскую партию исполнит Анна Снаткина. Недавно Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет Ольга Бузова певицу кабаре.
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театр, новости культуры, знаменитости, звезды, ольга бузова, сергей безруков

Безруков объяснил выбор Никиты Преснякова на главную роль в спектакле

17:53 24.06.2021 (обновлено: 18:23 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков, Екатерина ЧесноковаНародный артист России Сергей Безруков и актер Никита Пресняков
Народный артист России Сергей Безруков и актер Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков, Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сергей Безруков объяснил, почему Никиту Преснякова утвердили на главную роль в спектакле "Безымянная звезда" в Московской губернском театре. Об этом он рассказал в интервью "Теленеделе".
"Никита очень хорошо чувствует музыку, гены передались отлично, на нем природа точно не отдохнула", — считает Безруков.
Он уточнил, что для постановки режиссер "Саша Созонов придумал новый жанр — электродрама". Значит, в спектакле будет много музыки, артисты должны "хорошо петь и обладать современным звучанием". Все это и повлияло на решение отдать роль Никите Преснякову.
Главную женскую партию исполнит Анна Снаткина.
Недавно Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет Ольга Бузова певицу кабаре.
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