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Беглов: более 50 кораблей и судов строится на предприятиях Петербурга
Беглов: более 50 кораблей и судов строится на предприятиях Петербурга - РИА Новости, 24.06.2021
Беглов: более 50 кораблей и судов строится на предприятиях Петербурга
Более 50 кораблей и судов строится в настоящее время на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:47
2021-06-24T11:47
2021-06-24T12:39
морская держава
морская держава
международный военно-морской салон
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Более 50 кораблей и судов строится в настоящее время на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов."Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов. Это самые крупные и мощные атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, траулеры, гражданские суда... Сегодня наши предприятия полностью загружены заказами", - сказал он на открытии Международного военно-морского салона.Беглов отметил, что Петербург является крупнейшим центром судостроения."В Петербурге работает более 40 предприятий судостроения. Практически все они представлены сегодня на выставке. Нам есть, чем гордиться. В 2020 году отрасль судостроения показала высокий рост - 12%. В прошлом году было заложено 11 кораблей и судов, и 11 спущено на воду", - подчеркнул он.
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морская держава, международный военно-морской салон, александр беглов, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Более 50 кораблей и судов строится в настоящее время на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов. Это самые крупные и мощные атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, траулеры, гражданские суда... Сегодня наши предприятия полностью загружены заказами", - сказал он на открытии Международного военно-морского салона.
Беглов отметил, что Петербург является крупнейшим центром судостроения.
"В Петербурге работает более 40 предприятий судостроения. Практически все они представлены сегодня на выставке. Нам есть, чем гордиться. В 2020 году отрасль судостроения показала высокий рост - 12%. В прошлом году было заложено 11 кораблей и судов, и 11 спущено на воду", - подчеркнул он.