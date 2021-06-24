https://ria.ru/20210624/predpriyatiya-1738391726.html

Беглов: более 50 кораблей и судов строится на предприятиях Петербурга

Беглов: более 50 кораблей и судов строится на предприятиях Петербурга - РИА Новости, 24.06.2021

Беглов: более 50 кораблей и судов строится на предприятиях Петербурга

Более 50 кораблей и судов строится в настоящее время на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:47

2021-06-24T11:47

2021-06-24T12:39

морская держава

морская держава

международный военно-морской салон

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Более 50 кораблей и судов строится в настоящее время на судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов."Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов. Это самые крупные и мощные атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, траулеры, гражданские суда... Сегодня наши предприятия полностью загружены заказами", - сказал он на открытии Международного военно-морского салона.Беглов отметил, что Петербург является крупнейшим центром судостроения."В Петербурге работает более 40 предприятий судостроения. Практически все они представлены сегодня на выставке. Нам есть, чем гордиться. В 2020 году отрасль судостроения показала высокий рост - 12%. В прошлом году было заложено 11 кораблей и судов, и 11 спущено на воду", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210623/mvms-1738229753.html

санкт-петербург

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морская держава, международный военно-морской салон, александр беглов, санкт-петербург