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В Крыму общепит будет использовать только одноразовую посуду

В Крыму общепит будет использовать только одноразовую посуду - РИА Новости, 24.06.2021

В Крыму общепит будет использовать только одноразовую посуду

Предприятия общепита в Крыму теперь будут использовать только одноразовую посуду, соответствующее предписание опубликовал Роспотребнадзор. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:36

2021-06-24T19:36

2021-06-24T19:52

подтопления в крыму

россия

керчь

ялта

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Предприятия общепита в Крыму теперь будут использовать только одноразовую посуду, соответствующее предписание опубликовал Роспотребнадзор."В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией... Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды", — говорится в сообщении ведомства.Помимо этого, в регионе начали иммунизацию населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.

россия

керчь

ялта

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, керчь, ялта, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)