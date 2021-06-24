https://ria.ru/20210624/posol-1738431327.html

Посол России в Венесуэле поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Посол России в Венесуэле поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Посол России в Венесуэле поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Агентство "Россия сегодня" является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, считает посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:28

2021-06-24T14:28

2021-06-24T14:28

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

сергей меликов

карабобо

агентство печати "новости"

совинформбюро

риа новости

германия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Агентство "Россия сегодня" является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, считает посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит Sputnik."В эти дни у нас совпадает несколько очень важных исторических дат: 200-летие битвы при Карабобо, которое будет отмечаться 24 июня. 22 июня мы провели памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и агрессии нацистской Германии. И 24 июня мы будем отмечать 80-летие информационного агентства РИА Новости/Sputnik, которое является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, о наших новостях. И не только о новостях, о многих исторических, культурных, информационных темах", - сказал он."И хотя агентству Sputnik еще не так много лет, это флагманский проект коммуникации России со всем миром. Мы также вместе отмечаем этот юбилей РИА Новости/Sputnik, и со стороны посольства мы желаем агентству Sputnik всего самого лучшего и будем продолжать развивать наше сотрудничество во всех аспектах донесения правды до человечества", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738397141.html

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738411623.html

россия

карабобо

германия

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