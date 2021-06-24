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Посол России в Венесуэле поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Посол России в Венесуэле поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Посол России в Венесуэле поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Агентство "Россия сегодня" является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, считает посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:28
2021-06-24T14:28
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
сергей меликов
карабобо
агентство печати "новости"
совинформбюро
риа новости
германия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Агентство "Россия сегодня" является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, считает посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит Sputnik."В эти дни у нас совпадает несколько очень важных исторических дат: 200-летие битвы при Карабобо, которое будет отмечаться 24 июня. 22 июня мы провели памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и агрессии нацистской Германии. И 24 июня мы будем отмечать 80-летие информационного агентства РИА Новости/Sputnik, которое является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, о наших новостях. И не только о новостях, о многих исторических, культурных, информационных темах", - сказал он."И хотя агентству Sputnik еще не так много лет, это флагманский проект коммуникации России со всем миром. Мы также вместе отмечаем этот юбилей РИА Новости/Sputnik, и со стороны посольства мы желаем агентству Sputnik всего самого лучшего и будем продолжать развивать наше сотрудничество во всех аспектах донесения правды до человечества", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738397141.html
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738411623.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", сергей меликов, карабобо, агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, германия, в мире
Посол России в Венесуэле поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
14:28 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Агентство "Россия сегодня" является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, считает посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит Sputnik.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 12:10
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
"В эти дни у нас совпадает несколько очень важных исторических дат: 200-летие битвы при Карабобо, которое будет отмечаться 24 июня. 22 июня мы провели памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и агрессии нацистской Германии. И 24 июня мы будем отмечать 80-летие информационного агентства РИА Новости/Sputnik, которое является важнейшим СМИ для донесения для мира информации о ситуации в России, о наших новостях. И не только о новостях, о многих исторических, культурных, информационных темах", - сказал он.
"И хотя агентству Sputnik еще не так много лет, это флагманский проект коммуникации России со всем миром. Мы также вместе отмечаем этот юбилей РИА Новости/Sputnik, и со стороны посольства мы желаем агентству Sputnik всего самого лучшего и будем продолжать развивать наше сотрудничество во всех аспектах донесения правды до человечества", - добавил дипломат.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 13:10
Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
 
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