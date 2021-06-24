https://ria.ru/20210624/podkup-1738351231.html

Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор

Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор - РИА Новости, 24.06.2021

Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор

Суд смягчил приговор бывшему заместителю директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ), осужденному на три года за подкуп при организации работ по... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T04:36

2021-06-24T04:36

2021-06-24T04:36

приморский океанариум

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Суд смягчил приговор бывшему заместителю директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ), осужденному на три года за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума, сообщает Приморский краевой суд.Бывший замдиректора ФГУП "РСУ" управления делами президента РФ Владимир Никитин в ноябре 2019 года решением Фрунзенского районного суда Владивостока был приговорён к 3 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в апреле 2015 года Никитин предложил еще одному заместителю "Ремонтно-строительного управления" получать от субподрядчиков деньги за содействие в заключении между ними и ФГУП "РСУ" договоров на выполнение работ по благоустройству при строительстве океанариума. За услугу соучастник Никитина попросил у гендиректора будущего субподрядчика денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы договора. Таким образом, он получил 2 миллиона рублей, которые были первой частью общей суммы в 5 миллионов рублей.В ноябре 2015 года суд приговорил замдиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ) Дмитрия Мингалева к 2,5 годам лишения свободы за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.К 12 годам колонии был приговорен экс-директор ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрей Поплавский, который обвиняется в растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Позже ему сократили срок до 8,5 года.По делу о растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье проходил и экс-гендиректор компании НПО "Мостовик" Олег Шишов. Шишова осудили, весной 2017 года он вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.

https://ria.ru/20210623/podkup-1738316278.html

https://ria.ru/20210402/vzryvchatka-1604001674.html

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский океанариум, приморский край, происшествия