https://ria.ru/20210624/podkup-1738351231.html
Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор
Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор - РИА Новости, 24.06.2021
Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор
Суд смягчил приговор бывшему заместителю директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ), осужденному на три года за подкуп при организации работ по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T04:36
2021-06-24T04:36
2021-06-24T04:36
приморский океанариум
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Суд смягчил приговор бывшему заместителю директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ), осужденному на три года за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума, сообщает Приморский краевой суд.Бывший замдиректора ФГУП "РСУ" управления делами президента РФ Владимир Никитин в ноябре 2019 года решением Фрунзенского районного суда Владивостока был приговорён к 3 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в апреле 2015 года Никитин предложил еще одному заместителю "Ремонтно-строительного управления" получать от субподрядчиков деньги за содействие в заключении между ними и ФГУП "РСУ" договоров на выполнение работ по благоустройству при строительстве океанариума. За услугу соучастник Никитина попросил у гендиректора будущего субподрядчика денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы договора. Таким образом, он получил 2 миллиона рублей, которые были первой частью общей суммы в 5 миллионов рублей.В ноябре 2015 года суд приговорил замдиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ) Дмитрия Мингалева к 2,5 годам лишения свободы за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.К 12 годам колонии был приговорен экс-директор ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрей Поплавский, который обвиняется в растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Позже ему сократили срок до 8,5 года.По делу о растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье проходил и экс-гендиректор компании НПО "Мостовик" Олег Шишов. Шишова осудили, весной 2017 года он вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.
https://ria.ru/20210623/podkup-1738316278.html
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приморский океанариум, приморский край, происшествия
Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор
Осужденному по делу о подкупе на стройке Приморского океанариума смягчили приговор
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости.
Суд смягчил приговор бывшему заместителю директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ), осужденному на три года за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума
, сообщает Приморский краевой суд
.
Бывший замдиректора ФГУП "РСУ" управления делами президента РФ
Владимир Никитин в ноябре 2019 года решением Фрунзенского районного суда Владивостока
был приговорён к 3 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.
"Приморским краевым судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица ФГУП "РСУ", осужденного за организацию коммерческого подкупа при благоустройстве НОК "Приморский океанариум" на острове Русский… Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда приговор изменен… Окончательное наказание в виде лишения свободы снижено до 2 лет 10 месяцев, в остальной части приговор оставлен без изменений", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в апреле 2015 года Никитин предложил еще одному заместителю "Ремонтно-строительного управления" получать от субподрядчиков деньги за содействие в заключении между ними и ФГУП "РСУ" договоров на выполнение работ по благоустройству при строительстве океанариума. За услугу соучастник Никитина попросил у гендиректора будущего субподрядчика денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы договора. Таким образом, он получил 2 миллиона рублей, которые были первой частью общей суммы в 5 миллионов рублей.
В ноябре 2015 года суд приговорил замдиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ) Дмитрия Мингалева к 2,5 годам лишения свободы за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.
К 12 годам колонии был приговорен экс-директор ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрей Поплавский, который обвиняется в растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Позже ему сократили срок до 8,5 года.
По делу о растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье проходил и экс-гендиректор компании НПО "Мостовик
" Олег Шишов
. Шишова осудили, весной 2017 года он вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.