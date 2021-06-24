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Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге
Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 25.06.2021
Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге
В случае роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут ввести более жесткие ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T22:33
2021-06-24T22:33
2021-06-25T00:37
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александр беглов
распространение коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. В случае роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут ввести более жесткие ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов."Все зависит от того, как будут развиваться события. Мы же действуем по старой формуле – здесь и сейчас. Мы все равно идем плавно в решении этого вопроса, мы не делаем резких скачков, потому что надо дать возможность даже в условиях пандемии, чтобы люди качественно жили, и все закрыть невозможно, и, может быть, сейчас этого не нужно", - добавил Беглов.
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здоровье, общество, коронавирус covid-19, россия, александр беглов, коронавирус в россии, санкт-петербург
Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге
22:33 24.06.2021 (обновлено: 00:37 25.06.2021)
Беглов назвал условия для введения жестких ограничений из-за COVID-19