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Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 25.06.2021

Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

В случае роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут ввести более жесткие ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T22:33

2021-06-24T22:33

2021-06-25T00:37

здоровье

общество

коронавирус covid-19

россия

александр беглов

распространение коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. В случае роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут ввести более жесткие ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов."Все зависит от того, как будут развиваться события. Мы же действуем по старой формуле – здесь и сейчас. Мы все равно идем плавно в решении этого вопроса, мы не делаем резких скачков, потому что надо дать возможность даже в условиях пандемии, чтобы люди качественно жили, и все закрыть невозможно, и, может быть, сейчас этого не нужно", - добавил Беглов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, коронавирус covid-19, россия, александр беглов, коронавирус в россии, санкт-петербург