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В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами
В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами - РИА Новости, 24.06.2021
В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами
Движение "Левый фронт" объединилось с КПРФ для участия в предстоящих выборах в Госдуму, поскольку именно коммунисты могут стать главной объединяющей силой на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:21
2021-06-24T16:21
движение "левый фронт"
кпрф
госдума рф
москва
политика
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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Движение "Левый фронт" объединилось с КПРФ для участия в предстоящих выборах в Госдуму, поскольку именно коммунисты могут стать главной объединяющей силой на лево-патриотическом фланге, заявила в четверг журналистам представитель движения Анастасия Удальцова."Левый фронт" идет на эти выборы вместе с КПРФ, потому что мы убеждены, что Коммунистическая партия является ведущей политической силой, способной бороться с коррупцией и несправедливостью в нашей стране. Об этом свидетельствуют и нападки, и репрессии, и та тонна помоев, которая сейчас выливается в социальных сетях провластными СМИ на партию", - сказала Удальцова.Представитель движения, супруга лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова уточнила РИА Новости, что будет выдвигаться от КПРФ по 201-му одномандатному округу в Москве. "Также от "Левого фронта" будут выдвинуты наши члены в регионах, и мы готовы вместе идти к победе", - добавила Удальцова.В свою очередь первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил на пресс-подходе, что власти пытаются "создать партии-спойлеры на левом фланге", однако "у них это не удастся, потому что долго обманывать людей невозможно"."Наша команда вобрала в себя самых ярких представителей левого, коммунистического, рабочего движения нашей страны. И мы благодарны, что с нами на эти выборы идут представители профсоюзных организаций, молодежных, военных... В нашем списке есть представители "Левого фронта", "Движения за новый социализм", "Трудовой России", фактически всех движений, которые являются реальными народными движениями", - сказал Афонин.Принявший также участие в съезде депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести предвыборную борьбу в непростых условиях пандемийных ограничений, заметил, что "это, конечно, время испытаний". "Но тем не менее, я надеюсь, что каждый честный голос дойдет до сердца каждого внимательного человека", - сказал Шаргунов.КПРФ в четверг представила на предвыборном съезде свою программу "Десять шагов к власти народа". Каждому шагу-пункту программы дано краткое название: "Народу - собственность", "России - суверенную экономику", "Индустриализация ХХI века", "Продовольственная безопасность", "Финансы - инструмент развития", "Честные налоги - справедливая жизнь", "Обуздать тарифы и цены", "Власть - в руки народа", "Человек - центр политики государства", "Сильная Россия - безопасная страна" и "Великому народу - великую культуру".
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движение "левый фронт", кпрф, госдума рф, москва, политика
В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами
16:21 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛидер движения "Авангард красной молодёжи", координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов на шествии сторонников партии КПРФ в День международной солидарности трудящихся в Москве
Лидер движения Авангард красной молодёжи, координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов на шествии сторонников партии КПРФ в День международной солидарности трудящихся в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Представитель "Левого фронта" Анастасия Удальцова заявила об объединении с КПРФ перед выборами

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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Движение "Левый фронт" объединилось с КПРФ для участия в предстоящих выборах в Госдуму, поскольку именно коммунисты могут стать главной объединяющей силой на лево-патриотическом фланге, заявила в четверг журналистам представитель движения Анастасия Удальцова.
"Левый фронт" идет на эти выборы вместе с КПРФ, потому что мы убеждены, что Коммунистическая партия является ведущей политической силой, способной бороться с коррупцией и несправедливостью в нашей стране. Об этом свидетельствуют и нападки, и репрессии, и та тонна помоев, которая сейчас выливается в социальных сетях провластными СМИ на партию", - сказала Удальцова.
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Представитель движения, супруга лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова уточнила РИА Новости, что будет выдвигаться от КПРФ по 201-му одномандатному округу в Москве. "Также от "Левого фронта" будут выдвинуты наши члены в регионах, и мы готовы вместе идти к победе", - добавила Удальцова.
В свою очередь первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил на пресс-подходе, что власти пытаются "создать партии-спойлеры на левом фланге", однако "у них это не удастся, потому что долго обманывать людей невозможно".
"Наша команда вобрала в себя самых ярких представителей левого, коммунистического, рабочего движения нашей страны. И мы благодарны, что с нами на эти выборы идут представители профсоюзных организаций, молодежных, военных... В нашем списке есть представители "Левого фронта", "Движения за новый социализм", "Трудовой России", фактически всех движений, которые являются реальными народными движениями", - сказал Афонин.
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Принявший также участие в съезде депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести предвыборную борьбу в непростых условиях пандемийных ограничений, заметил, что "это, конечно, время испытаний". "Но тем не менее, я надеюсь, что каждый честный голос дойдет до сердца каждого внимательного человека", - сказал Шаргунов.
КПРФ в четверг представила на предвыборном съезде свою программу "Десять шагов к власти народа". Каждому шагу-пункту программы дано краткое название: "Народу - собственность", "России - суверенную экономику", "Индустриализация ХХI века", "Продовольственная безопасность", "Финансы - инструмент развития", "Честные налоги - справедливая жизнь", "Обуздать тарифы и цены", "Власть - в руки народа", "Человек - центр политики государства", "Сильная Россия - безопасная страна" и "Великому народу - великую культуру".
 
Движение "Левый фронт"КПРФГосдума РФМоскваПолитика
 
 
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