https://ria.ru/20210624/obedinenie-1738458660.html

В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами

В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами - РИА Новости, 24.06.2021

В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами

Движение "Левый фронт" объединилось с КПРФ для участия в предстоящих выборах в Госдуму, поскольку именно коммунисты могут стать главной объединяющей силой на... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:21

2021-06-24T16:21

2021-06-24T16:21

движение "левый фронт"

кпрф

госдума рф

москва

политика

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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Движение "Левый фронт" объединилось с КПРФ для участия в предстоящих выборах в Госдуму, поскольку именно коммунисты могут стать главной объединяющей силой на лево-патриотическом фланге, заявила в четверг журналистам представитель движения Анастасия Удальцова."Левый фронт" идет на эти выборы вместе с КПРФ, потому что мы убеждены, что Коммунистическая партия является ведущей политической силой, способной бороться с коррупцией и несправедливостью в нашей стране. Об этом свидетельствуют и нападки, и репрессии, и та тонна помоев, которая сейчас выливается в социальных сетях провластными СМИ на партию", - сказала Удальцова.Представитель движения, супруга лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова уточнила РИА Новости, что будет выдвигаться от КПРФ по 201-му одномандатному округу в Москве. "Также от "Левого фронта" будут выдвинуты наши члены в регионах, и мы готовы вместе идти к победе", - добавила Удальцова.В свою очередь первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил на пресс-подходе, что власти пытаются "создать партии-спойлеры на левом фланге", однако "у них это не удастся, потому что долго обманывать людей невозможно"."Наша команда вобрала в себя самых ярких представителей левого, коммунистического, рабочего движения нашей страны. И мы благодарны, что с нами на эти выборы идут представители профсоюзных организаций, молодежных, военных... В нашем списке есть представители "Левого фронта", "Движения за новый социализм", "Трудовой России", фактически всех движений, которые являются реальными народными движениями", - сказал Афонин.Принявший также участие в съезде депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести предвыборную борьбу в непростых условиях пандемийных ограничений, заметил, что "это, конечно, время испытаний". "Но тем не менее, я надеюсь, что каждый честный голос дойдет до сердца каждого внимательного человека", - сказал Шаргунов.КПРФ в четверг представила на предвыборном съезде свою программу "Десять шагов к власти народа". Каждому шагу-пункту программы дано краткое название: "Народу - собственность", "России - суверенную экономику", "Индустриализация ХХI века", "Продовольственная безопасность", "Финансы - инструмент развития", "Честные налоги - справедливая жизнь", "Обуздать тарифы и цены", "Власть - в руки народа", "Человек - центр политики государства", "Сильная Россия - безопасная страна" и "Великому народу - великую культуру".

https://ria.ru/20210501/udaltsov-1730821214.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/zyuganov-1738450080.html

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движение "левый фронт", кпрф, госдума рф, москва, политика