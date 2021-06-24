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Врач рассказал, кому стоит воздержаться от отдыха на море
Врач рассказал, кому стоит воздержаться от отдыха на море - РИА Новости, 24.06.2021
Врач рассказал, кому стоит воздержаться от отдыха на море
Отдых на море полезен для жителей средней полосы, а особенно северных районов, однако в сложной эпидемиологической ситуации лучше отдохнуть недалеко от дома,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:25
2021-06-24T05:25
россия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отдых на море полезен для жителей средней полосы, а особенно северных районов, однако в сложной эпидемиологической ситуации лучше отдохнуть недалеко от дома, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, принимая решение об отпуске на море, необходимо брать в расчет эпидемиологическую обстановку, повышенный спрос и цены в этом году, и оценить, стоят ли риски, связанные с этими факторами, нервов."Также очень важно перед отпуском вакцинироваться. Ведь путь до места отдыха, да и сам отдых на море часто подразумевает под собой посещение общественных мест, где риск заражения коронавирусом особенно высок. А самым эффективным и безопасным способом защититься от инфекционных заболеваний, в том числе и ковида, является вакцинация. Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента. Поэтому о прививке перед отпуском необходимо позаботиться заранее", - сказал врач.Собеседник агентства отметил, что пополнить запас нужных минералов и йода можно и альтернативными методами, а спокойно и безопасно отдохнуть можно и не выезжая далеко от дома. По его мнению, качественно отдохнуть можно в любом месте, даже оставаясь в городе – если занять себя интересными развлечениями, больше бывать на свежем воздухе и получать позитивные эмоции.Он отметил, что если все же принято решение о дальней поездке, то стоит помнить, что резкая смена климата – это всегда стресс для организма, и ему необходимо время и силы на адаптацию."Поэтому при планировании таких поездок необходимо закладывать время на акклиматизацию как в одну сторону, так и обратно. Горы – это особая история. Если это серьезное восхождение, то там необходимо соблюдение многих правил адаптации. Особенно к изменению климатических условий, которое может оказать нагрузку на иммунную систему, внимательно нужно отнестись людям, недавно переболевшим какими-либо заболеваниями. Иммунитет у них и так ослаблен болезнью, и лишние нагрузки нежелательны", - добавил Тяжельников.
https://realty.ria.ru/20210603/otdykh-1735455652.html
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россия, общество
Врач рассказал, кому стоит воздержаться от отдыха на море
05:25 24.06.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Врач рассказал, кому стоит воздержаться от отдыха на море

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отдых на море полезен для жителей средней полосы, а особенно северных районов, однако в сложной эпидемиологической ситуации лучше отдохнуть недалеко от дома, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Для жителей климата средней полосы, а особенно более северных районов, отдых у моря действительно полезен. Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация. В то же время не всем людям по состоянию здоровья подходит морской климат. Стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море и людям, переболевшим заболеваниями легких", - рассказал Тяжельников.
По его словам, принимая решение об отпуске на море, необходимо брать в расчет эпидемиологическую обстановку, повышенный спрос и цены в этом году, и оценить, стоят ли риски, связанные с этими факторами, нервов.
"Также очень важно перед отпуском вакцинироваться. Ведь путь до места отдыха, да и сам отдых на море часто подразумевает под собой посещение общественных мест, где риск заражения коронавирусом особенно высок. А самым эффективным и безопасным способом защититься от инфекционных заболеваний, в том числе и ковида, является вакцинация. Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента. Поэтому о прививке перед отпуском необходимо позаботиться заранее", - сказал врач.
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Собеседник агентства отметил, что пополнить запас нужных минералов и йода можно и альтернативными методами, а спокойно и безопасно отдохнуть можно и не выезжая далеко от дома. По его мнению, качественно отдохнуть можно в любом месте, даже оставаясь в городе – если занять себя интересными развлечениями, больше бывать на свежем воздухе и получать позитивные эмоции.
"Пандемия коронавируса изменила привычные представления многих людей в мире о формате отпусков. Многие соотечественники стали больше проводить времени на природе, на дачах, в недалеких поездках, нежели в дальних, особенно за рубежом. И я знаю многих, кому это понравилось", - уточнил Тяжельников.
Он отметил, что если все же принято решение о дальней поездке, то стоит помнить, что резкая смена климата – это всегда стресс для организма, и ему необходимо время и силы на адаптацию.
"Поэтому при планировании таких поездок необходимо закладывать время на акклиматизацию как в одну сторону, так и обратно. Горы – это особая история. Если это серьезное восхождение, то там необходимо соблюдение многих правил адаптации. Особенно к изменению климатических условий, которое может оказать нагрузку на иммунную систему, внимательно нужно отнестись людям, недавно переболевшим какими-либо заболеваниями. Иммунитет у них и так ослаблен болезнью, и лишние нагрузки нежелательны", - добавил Тяжельников.
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