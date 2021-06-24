https://ria.ru/20210624/maksakova-1738482367.html

"Людоедское ощущение": Максакова прокомментировала участие в шоу Малахова

"Людоедское ощущение": Максакова прокомментировала участие в шоу Малахова - РИА Новости, 24.06.2021

"Людоедское ощущение": Максакова прокомментировала участие в шоу Малахова

Мария Максакова поделилась, как проходила запись передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику". РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:53

2021-06-24T18:53

2021-06-24T18:53

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мария Максакова поделилась, как проходила запись передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику". Оперной певице не понравилось, как работали редакторы программы. "Совершенно очевидны саботаж или подрывная деятельность со стороны группы редакторов Андрея. Они просто испортили сюжет, довольно очевидный и яркий", — говорит Максакова.По ее мнению, вскрытие квартиры, которую ей удалось вернуть через суд, было "самым настоящим детективом", но многое почему-то осталось за кадром. Вместо этого, считает Максакова, выстроили "другую линию" — "как якобы Тюрин руками детей пытается через суды опять отобрать" ее жилье. Певица уверяет, что после монтажа происходившее в студии смотрится не так "фатально". Во время записи оппоненты перебивали ее и ее друзей и "просто не давали говорить". В финале передачи вышел отец киллера, убившего ее мужа. Однако ожидаемых извинений он не принес. Андрей Малахов даже встал перед Максаковой на колени из-за случившегося. Певица полагает, что Малахов не имел никакого отношения к произошедшему. "Хорошо прослеживается коммерческая история. И, конечно же, Андрею это было неприятно", — делится своими размышлениями Максакова.Исполнительница считает, что появление отца киллера в эфире — "редакторская работа". "Им, наверное, хотелось показать Тюрину кадры моего отчаяния, как я рыдала. Им надо было распластать меня", — думает Максакова.В 2004 певица родила сына Илью от Владимира Тюрина, а через четыре года — дочь Людмилу. В 2015 Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова. В 2016 у них появился сын Иван. В 2016 Максакова с мужем переехала на Украину. В 2017 Вороненкова убили в Киеве. В конце января 2021-го она приняла участие в нескольких российских ток-шоу, которые вызвали большой резонанс.

https://ria.ru/20210604/maksakova-1735642314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, мария максакова-игенбергс, андрей малахов