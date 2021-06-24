https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738453368.html

Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха

Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха - РИА Новости, 25.06.2021

Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха

Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T16:03

2021-06-24T16:03

2021-06-25T01:03

туризм

коронавирус в россии

россия

вениамин кондратьев

здоровье - общество

краснодар

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными и опасаются, что подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что падение спроса с начала недели на туры в Краснодарский край и Крым составило порядка 30%. "Севастополь уже принял похожее с Краснодаром решение, следующий кандидат - Крым, и на этом точку в истории внутреннего туризма можно будет поставить. Пляжи будут пустыми, и социальная дистанция в августе для отчета властей будет обеспечена", - сказал он.Ромашкин добавил, что снижение спроса в районе 30% наблюдается не первую неделю. "С прошлой недели, когда власти начали жесткую риторику с ограничениями, туристы взяли паузу в ожидании - не станет ли хуже. Сегодня им пришло сообщение, что опасения их были не напрасны", - рассказал собеседник агентства.Август потеряет львиную долю туристовУчитывая, что август - важнейший месяц в жизни любого российского курорта, туроператоры ожидают катастрофические последствия в это время. "Все это приведет к потере порядка 80% туристов в августе, а в июле - 25-30%, которые откажутся ехать в Краснодар. Такая разница, потому что сделать ПЦР-тест согласны многие, а вот чтобы сделать прививку - нужен 21 день", - добавил Ромашкин."Сейчас количество привитых в России - 11-12%. За неделю оно может измениться на пару процентов, до 15%. Соответственно, только 15% россиян смогут приехать в Краснодарский край, и потери составят 85%", - уточнил собеседник агентства. Гендиректор "Дельфина" также сообщил, что туристическое сообщество намерено направить обращения в адрес властей Краснодарского края.Уманский, в свою очередь, отметил, что в среднем отрасль в летнем сезоне может потерять из-за ограничений половину туристов."Мы понимаем, что около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки. Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании наблюдаются очереди", - добавил глава "Алеана".

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, общество