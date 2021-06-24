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Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха - РИА Новости, 25.06.2021
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха
Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T16:03
2021-06-24T16:03
2021-06-25T01:03
туризм
коронавирус в россии
россия
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодар
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными и опасаются, что подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что падение спроса с начала недели на туры в Краснодарский край и Крым составило порядка 30%. "Севастополь уже принял похожее с Краснодаром решение, следующий кандидат - Крым, и на этом точку в истории внутреннего туризма можно будет поставить. Пляжи будут пустыми, и социальная дистанция в августе для отчета властей будет обеспечена", - сказал он.Ромашкин добавил, что снижение спроса в районе 30% наблюдается не первую неделю. "С прошлой недели, когда власти начали жесткую риторику с ограничениями, туристы взяли паузу в ожидании - не станет ли хуже. Сегодня им пришло сообщение, что опасения их были не напрасны", - рассказал собеседник агентства.Август потеряет львиную долю туристовУчитывая, что август - важнейший месяц в жизни любого российского курорта, туроператоры ожидают катастрофические последствия в это время. "Все это приведет к потере порядка 80% туристов в августе, а в июле - 25-30%, которые откажутся ехать в Краснодар. Такая разница, потому что сделать ПЦР-тест согласны многие, а вот чтобы сделать прививку - нужен 21 день", - добавил Ромашкин."Сейчас количество привитых в России - 11-12%. За неделю оно может измениться на пару процентов, до 15%. Соответственно, только 15% россиян смогут приехать в Краснодарский край, и потери составят 85%", - уточнил собеседник агентства. Гендиректор "Дельфина" также сообщил, что туристическое сообщество намерено направить обращения в адрес властей Краснодарского края.Уманский, в свою очередь, отметил, что в среднем отрасль в летнем сезоне может потерять из-за ограничений половину туристов."Мы понимаем, что около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки. Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании наблюдаются очереди", - добавил глава "Алеана".
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коронавирус в россии, россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, общество
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха
16:03 24.06.2021 (обновлено: 01:03 25.06.2021)
Российские туроператоры назвали введенные из-за COVID-19 ограничения на Кубани избыточными
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края
и в регионах России по отношению к туристам избыточными и опасаются, что подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации
. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.
"По сути, это означает конец сезона, и мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж. Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации", - сказал гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин
сообщил, что падение спроса с начала недели на туры в Краснодарский край и Крым составило порядка 30%. "Севастополь уже принял похожее с Краснодаром
решение, следующий кандидат - Крым, и на этом точку в истории внутреннего туризма можно будет поставить. Пляжи будут пустыми, и социальная дистанция в августе для отчета властей будет обеспечена", - сказал он.
Ромашкин добавил, что снижение спроса в районе 30% наблюдается не первую неделю. "С прошлой недели, когда власти начали жесткую риторику с ограничениями, туристы взяли паузу в ожидании - не станет ли хуже. Сегодня им пришло сообщение, что опасения их были не напрасны", - рассказал собеседник агентства.
Август потеряет львиную долю туристов
Учитывая, что август - важнейший месяц в жизни любого российского курорта, туроператоры ожидают катастрофические последствия в это время. "Все это приведет к потере порядка 80% туристов в августе, а в июле - 25-30%, которые откажутся ехать в Краснодар. Такая разница, потому что сделать ПЦР-тест согласны многие, а вот чтобы сделать прививку - нужен 21 день", - добавил Ромашкин.
"Сейчас количество привитых в России
- 11-12%. За неделю оно может измениться на пару процентов, до 15%. Соответственно, только 15% россиян смогут приехать в Краснодарский край, и потери составят 85%", - уточнил собеседник агентства. Гендиректор "Дельфина" также сообщил, что туристическое сообщество намерено направить обращения в адрес властей Краснодарского края.
"Нам не понятно, почему для путешествующих по России нужно делать условия хуже, чем для тех, кто едет в Турцию
? Мы будем обращаться через отраслевые объединения с просьбами пересмотреть такое решение, потому что за 35 дней все еще может измениться и вряд ли такие "перспективные" решения реализуемы. Кроме того, у туристов остается возможность поехать с частным визитом и никому ничего не говорить", - сказал он.
Уманский, в свою очередь, отметил, что в среднем отрасль в летнем сезоне может потерять из-за ограничений половину туристов.
"Мы понимаем, что около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки. Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании наблюдаются очереди", - добавил глава "Алеана".
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2 из 10
Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.
3 из 10
Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.
4 из 10
"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.
5 из 10
Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".
6 из 10
Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".
7 из 10
Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.
8 из 10
Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.
9 из 10
Памятка для вакцинированных.
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Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.