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Туризм
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738453368.html
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха - РИА Новости, 25.06.2021
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха
Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T16:03
2021-06-25T01:03
туризм
коронавирус в россии
россия
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодар
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными и опасаются, что подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что падение спроса с начала недели на туры в Краснодарский край и Крым составило порядка 30%. "Севастополь уже принял похожее с Краснодаром решение, следующий кандидат - Крым, и на этом точку в истории внутреннего туризма можно будет поставить. Пляжи будут пустыми, и социальная дистанция в августе для отчета властей будет обеспечена", - сказал он.Ромашкин добавил, что снижение спроса в районе 30% наблюдается не первую неделю. "С прошлой недели, когда власти начали жесткую риторику с ограничениями, туристы взяли паузу в ожидании - не станет ли хуже. Сегодня им пришло сообщение, что опасения их были не напрасны", - рассказал собеседник агентства.Август потеряет львиную долю туристовУчитывая, что август - важнейший месяц в жизни любого российского курорта, туроператоры ожидают катастрофические последствия в это время. "Все это приведет к потере порядка 80% туристов в августе, а в июле - 25-30%, которые откажутся ехать в Краснодар. Такая разница, потому что сделать ПЦР-тест согласны многие, а вот чтобы сделать прививку - нужен 21 день", - добавил Ромашкин."Сейчас количество привитых в России - 11-12%. За неделю оно может измениться на пару процентов, до 15%. Соответственно, только 15% россиян смогут приехать в Краснодарский край, и потери составят 85%", - уточнил собеседник агентства. Гендиректор "Дельфина" также сообщил, что туристическое сообщество намерено направить обращения в адрес властей Краснодарского края.Уманский, в свою очередь, отметил, что в среднем отрасль в летнем сезоне может потерять из-за ограничений половину туристов."Мы понимаем, что около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки. Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании наблюдаются очереди", - добавил глава "Алеана".
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коронавирус в россии, россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, общество
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха
16:03 24.06.2021 (обновлено: 01:03 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Российские туроператоры назвали введенные из-за COVID-19 ограничения на Кубани избыточными

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными и опасаются, что подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.
"По сути, это означает конец сезона, и мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж. Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации", - сказал гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что падение спроса с начала недели на туры в Краснодарский край и Крым составило порядка 30%. "Севастополь уже принял похожее с Краснодаром решение, следующий кандидат - Крым, и на этом точку в истории внутреннего туризма можно будет поставить. Пляжи будут пустыми, и социальная дистанция в августе для отчета властей будет обеспечена", - сказал он.
Ромашкин добавил, что снижение спроса в районе 30% наблюдается не первую неделю. "С прошлой недели, когда власти начали жесткую риторику с ограничениями, туристы взяли паузу в ожидании - не станет ли хуже. Сегодня им пришло сообщение, что опасения их были не напрасны", - рассказал собеседник агентства.

Август потеряет львиную долю туристов

Учитывая, что август - важнейший месяц в жизни любого российского курорта, туроператоры ожидают катастрофические последствия в это время. "Все это приведет к потере порядка 80% туристов в августе, а в июле - 25-30%, которые откажутся ехать в Краснодар. Такая разница, потому что сделать ПЦР-тест согласны многие, а вот чтобы сделать прививку - нужен 21 день", - добавил Ромашкин.
"Сейчас количество привитых в России - 11-12%. За неделю оно может измениться на пару процентов, до 15%. Соответственно, только 15% россиян смогут приехать в Краснодарский край, и потери составят 85%", - уточнил собеседник агентства. Гендиректор "Дельфина" также сообщил, что туристическое сообщество намерено направить обращения в адрес властей Краснодарского края.
"Нам не понятно, почему для путешествующих по России нужно делать условия хуже, чем для тех, кто едет в Турцию? Мы будем обращаться через отраслевые объединения с просьбами пересмотреть такое решение, потому что за 35 дней все еще может измениться и вряд ли такие "перспективные" решения реализуемы. Кроме того, у туристов остается возможность поехать с частным визитом и никому ничего не говорить", - сказал он.
Уманский, в свою очередь, отметил, что в среднем отрасль в летнем сезоне может потерять из-за ограничений половину туристов.
"Мы понимаем, что около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки. Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании наблюдаются очереди", - добавил глава "Алеана".
На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

Житель Москвы выходит из павильона Здоровая Москва в парке Музеон после вакцинации от covid-19
1 из 10

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

Очередь на вакцинацию от covid-19 у павильона Здоровая Москва в Парке Горького
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Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

У павильона Здоровая Москва в парке Музеон, где проходит вакцинация от covid-19
3 из 10

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

Житель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в парке Музеон
4 из 10

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

Очередь на вакцинацию от covid-19 в Москве
5 из 10

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

У павильона Здоровая Москва в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19
6 из 10

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

Мужчина заполняет анкету для вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького
7 из 10

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

Жители Москвы пришли на вакцинацию от covid-19 в павильон Здоровая Москва в Парке Горького
8 из 10

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Памятка для вакцинированных.

Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького
9 из 10

Памятка для вакцинированных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

У павильона Здоровая Москва в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19
10 из 10

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 10

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Памятка для вакцинированных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
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