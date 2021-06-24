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Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей - РИА Новости, 25.06.2021

Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T13:46

2021-06-24T13:46

2021-06-25T01:52

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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем канале в Telegram.По его словам, это вызвано ростом числа заразившихся коронавирусом."В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал он.С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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