https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738420279.html
Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей
Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей - РИА Новости, 25.06.2021
Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей
Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T13:46
2021-06-24T13:46
2021-06-25T01:52
туристы
новости - туризм
туризм
вакцинация россиян от covid-19
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg
КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем канале в Telegram.По его словам, это вызвано ростом числа заразившихся коронавирусом."В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал он.С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2b7b1013479ec791ae1e5292d568dcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, новости - туризм, вакцинация россиян от covid-19, краснодарский край
Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей
13:46 24.06.2021 (обновлено: 01:52 25.06.2021)
Курорты Краснодарского края с 1 августа не будут принимать непривитых от COVID-19
КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости.
Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края
нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев
. Об этом он написал в своем канале в Telegram
.
По его словам, это вызвано ростом числа заразившихся коронавирусом.
"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал он.
С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.