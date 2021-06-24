https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738461429.html

На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список

На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список - РИА Новости, 24.06.2021

На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список

Российский артист Филипп Киркоров был внесен в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, так как поддерживал вхождение Крыма в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:34

2021-06-24T16:34

2021-06-24T16:34

культура

россия

юлия чичерина

служба безопасности украины

валерия (алла перфилова)

сергей пенкин

украина

общество

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Российский артист Филипп Киркоров был внесен в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, так как поддерживал вхождение Крыма в состав России, заявили в пресс-службе Службы безопасности страны.Ранее министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности."Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров - это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска", - сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии изданию "Украинская правда".В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.

https://ria.ru/20210608/prodyuser-1736219832.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия чичерина, служба безопасности украины, валерия (алла перфилова), сергей пенкин, украина, общество