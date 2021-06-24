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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738461429.html
На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список
На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список - РИА Новости, 24.06.2021
На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список
Российский артист Филипп Киркоров был внесен в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, так как поддерживал вхождение Крыма в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:34
2021-06-24T16:34
культура
россия
юлия чичерина
служба безопасности украины
валерия (алла перфилова)
сергей пенкин
украина
общество
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Российский артист Филипп Киркоров был внесен в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, так как поддерживал вхождение Крыма в состав России, заявили в пресс-службе Службы безопасности страны.Ранее министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности."Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров - это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска", - сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии изданию "Украинская правда".В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.
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россия, юлия чичерина, служба безопасности украины, валерия (алла перфилова), сергей пенкин, украина, общество
На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список
16:34 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

На Украине объяснили внесение Киркорова в черный список позицией по Крыму

Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Российский артист Филипп Киркоров был внесен в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, так как поддерживал вхождение Крыма в состав России, заявили в пресс-службе Службы безопасности страны.
Ранее министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
"Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров - это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска", - сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии изданию "Украинская правда".
В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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КультураРоссияЮлия ЧичеринаСлужба безопасности УкраиныВалерия (Алла Перфилова)Сергей ПенкинУкраинаОбщество
 
 
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