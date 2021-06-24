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Недавно ставшая мамой Караулова задумалась о втором ребенке
Недавно ставшая мамой Караулова задумалась о втором ребенке - РИА Новости, 24.06.2021
Недавно ставшая мамой Караулова задумалась о втором ребенке
Юлианна Каруалова, недавно ставшая мамой в первый раз, намекнула, что уже задумалась о втором ребенке сообщает "7Дней". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:17
2021-06-24T12:17
2021-06-24T12:18
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Юлианна Каруалова, недавно ставшая мамой в первый раз, намекнула, что уже задумалась о втором ребенке сообщает "7Дней". 33-летняя певица решила не раскрывать, как скоро планирует родить еще одного малыша. "Когда произойдет, тогда произойдет", — ушла от прямого ответа на расспросы представителей СМИ Караулова. С прессой исполнительница пообщалась на открытии фестиваля "Жара". Вокалистка поделилась, что в ее семье произошло пополнение 3 июня. У нее родился мальчик. Его отец — муж Юлианны, продюсер Андрей Черный.
https://ria.ru/20210622/averbukh-1738033463.html
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юлианна караулова, знаменитости, звезды, дети, семья