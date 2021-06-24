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Шоубиз
https://ria.ru/20210624/karaulova-1738397001.html
Недавно ставшая мамой Караулова задумалась о втором ребенке
Недавно ставшая мамой Караулова задумалась о втором ребенке - РИА Новости, 24.06.2021
Недавно ставшая мамой Караулова задумалась о втором ребенке
Юлианна Каруалова, недавно ставшая мамой в первый раз, намекнула, что уже задумалась о втором ребенке сообщает "7Дней". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:17
2021-06-24T12:18
шоубиз
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Юлианна Каруалова, недавно ставшая мамой в первый раз, намекнула, что уже задумалась о втором ребенке сообщает "7Дней". 33-летняя певица решила не раскрывать, как скоро планирует родить еще одного малыша. "Когда произойдет, тогда произойдет", — ушла от прямого ответа на расспросы представителей СМИ Караулова. С прессой исполнительница пообщалась на открытии фестиваля "Жара". Вокалистка поделилась, что в ее семье произошло пополнение 3 июня. У нее родился мальчик. Его отец — муж Юлианны, продюсер Андрей Черный.
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юлианна караулова, знаменитости, звезды, дети, семья

Недавно ставшая мамой Караулова задумалась о втором ребенке

12:17 24.06.2021 (обновлено: 12:18 24.06.2021)
 
© Фото : PR НТВПевица Юлианна Караулова
Певица Юлианна Караулова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Юлианна Каруалова, недавно ставшая мамой в первый раз, намекнула, что уже задумалась о втором ребенке сообщает "7Дней".

"В семье мужа рождались одни мальчики. Всегда. И он очень хотел девочку. И перенастроил меня. Я же всю жизнь мечтала о сыне. Когда узнала (пол ребенка — прим. ред.), расстройство было минутным. Второй будет девочка!" — заявила певица.

33-летняя певица решила не раскрывать, как скоро планирует родить еще одного малыша. "Когда произойдет, тогда произойдет", — ушла от прямого ответа на расспросы представителей СМИ Караулова.
С прессой исполнительница пообщалась на открытии фестиваля "Жара".
Вокалистка поделилась, что в ее семье произошло пополнение 3 июня. У нее родился мальчик. Его отец — муж Юлианны, продюсер Андрей Черный.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 10:50Шоубиз
Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха
 
ШоубизЮлианна КарауловаЗнаменитостизвездыДетиСемья
 
 
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