https://ria.ru/20210624/kamchatka-1738358513.html

Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки

Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости, 24.06.2021

Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в районе Кроноцкого залива на востоке Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:14

2021-06-24T08:14

2021-06-24T08:14

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в районе Кроноцкого залива на востоке Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Подземный толчок зафиксирован в четверг в 10.03 (1.03 среды по Москве) на глубине 25 километров в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.Ранее в том же районе произошли два подземных толчка магнитудой 3,6 и 4,6, их зарегистрировали в 4.58 и 6.08 местного времени (соответственно 19.58 и 21.08 среды по Москве).В региональном управлении МЧС России сообщили, что жители полуострова в экстренные службы не обращались.

https://ria.ru/20210611/turpotok-1736575238.html

россия

москва

петропавловск-камчатский

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2021

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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, петропавловск-камчатский, происшествия