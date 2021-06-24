Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/kamchatka-1738358513.html
Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости, 24.06.2021
Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в районе Кроноцкого залива на востоке Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:14
2021-06-24T08:14
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733471685_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_7fd95578e41e198505f05ba6e3f13f19.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в районе Кроноцкого залива на востоке Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Подземный толчок зафиксирован в четверг в 10.03 (1.03 среды по Москве) на глубине 25 километров в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.Ранее в том же районе произошли два подземных толчка магнитудой 3,6 и 4,6, их зарегистрировали в 4.58 и 6.08 местного времени (соответственно 19.58 и 21.08 среды по Москве).В региональном управлении МЧС России сообщили, что жители полуострова в экстренные службы не обращались.
https://ria.ru/20210611/turpotok-1736575238.html
россия
москва
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733471685_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_645a4977bd9a09a718d2fc88a28b76e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, петропавловск-камчатский, происшествия
Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:14 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДолина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке
Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в районе Кроноцкого залива на востоке Камчатки

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в районе Кроноцкого залива на востоке Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.
Подземный толчок зафиксирован в четверг в 10.03 (1.03 среды по Москве) на глубине 25 километров в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 10:23Туризм
В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке
Ранее в том же районе произошли два подземных толчка магнитудой 3,6 и 4,6, их зарегистрировали в 4.58 и 6.08 местного времени (соответственно 19.58 и 21.08 среды по Москве).
В региональном управлении МЧС России сообщили, что жители полуострова в экстренные службы не обращались.
 
РоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
Лента новостейМолния