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ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые прошел на компьютерах
ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые прошел на компьютерах - РИА Новости, 24.06.2021
ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые прошел на компьютерах
Школьники в Московской области впервые сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ на компьютерах. Об этом рассказала заместитель... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:50
2021-06-24T18:10
социальный навигатор
сн_образование
новости подмосковья
единый государственный экзамен (егэ)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Школьники в Московской области впервые сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ на компьютерах. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Экзамен прошел без сбоев благодаря хорошей подготовке.Выпускные экзамены провели в 171-м пункте, три из них организовали на дому. Вторая дата сдачи ЕГЭ – 25 июня, к нему уже все подготовлено. Результаты испытания станут известны абитуриентам к 8 июля.Первые результаты ЕГЭ в Московской области уже пришли. 100 баллов по географии, химии и литературе набрали 210 учащихся. Около 15% школьников получили за первый экзамен свыше 80 баллов.
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье)

ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые прошел на компьютерах

17:50 24.06.2021 (обновлено: 18:10 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Школьники в Московской области впервые сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ на компьютерах. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
Экзамен прошел без сбоев благодаря хорошей подготовке.

"Ребята и организаторы много тренировались, чтобы все прошло без сбоев, благодаря чему экзамен прошел штатно", — отметила Каклюгина.

Выпускные экзамены провели в 171-м пункте, три из них организовали на дому. Вторая дата сдачи ЕГЭ – 25 июня, к нему уже все подготовлено. Результаты испытания станут известны абитуриентам к 8 июля.
Первые результаты ЕГЭ в Московской области уже пришли. 100 баллов по географии, химии и литературе набрали 210 учащихся. Около 15% школьников получили за первый экзамен свыше 80 баллов.
 
Новости ПодмосковьяСоциальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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