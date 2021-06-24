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ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые прошел на компьютерах

ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые прошел на компьютерах - РИА Новости, 24.06.2021

ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые прошел на компьютерах

Школьники в Московской области впервые сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ на компьютерах. Об этом рассказала заместитель... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:50

2021-06-24T17:50

2021-06-24T18:10

социальный навигатор

сн_образование

новости подмосковья

единый государственный экзамен (егэ)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Школьники в Московской области впервые сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ на компьютерах. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Экзамен прошел без сбоев благодаря хорошей подготовке.Выпускные экзамены провели в 171-м пункте, три из них организовали на дому. Вторая дата сдачи ЕГЭ – 25 июня, к нему уже все подготовлено. Результаты испытания станут известны абитуриентам к 8 июля.Первые результаты ЕГЭ в Московской области уже пришли. 100 баллов по географии, химии и литературе набрали 210 учащихся. Около 15% школьников получили за первый экзамен свыше 80 баллов.

московская область (подмосковье)

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье)