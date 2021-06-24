https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html
Загадочная история друга Наполеона: как генерала Гюдена нашли в Смоленске
Загадочная история друга Наполеона: как генерала Гюдена нашли в Смоленске - РИА Новости, 24.06.2021
Загадочная история друга Наполеона: как генерала Гюдена нашли в Смоленске
Друг и одноклассник Наполеона Бонапарта генерал Гюден погиб под Смоленском в 1812-м. Упоминание об этой битве есть на Триумфальной арке в Париже, но могила... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:00
2021-06-24T08:00
2021-06-24T08:06
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Друг и одноклассник Наполеона Бонапарта генерал Гюден погиб под Смоленском в 1812-м. Упоминание об этой битве есть на Триумфальной арке в Париже, но могила командира была утеряна на 200 лет. Обнаружить ее мешали стройка и противоречивые намеки в мемуарах. И наконец в 2019-м русско-французская экспедиция нашла останки в Смоленске, буквально под танцевальной площадкой. О почти детективной истории поисков и репатриации останков во Францию — в материале РИА Новости.Аристократ и революционерСезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблоньер учился в военной школе в Бриенне одновременно с Наполеоном, и они знали друг друга. Бонапарт, славившийся даром замечать талантливых людей, сразу запомнил однокашника.Наполеон ценил одноклассника: по словам французского императора, Гюден "давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал"."Один из лучших генералов Великой армии", "надежный соратник и друг" в сражении у Валутиной горы получил тяжелое ранение, ему оторвало ногу, а через несколько дней он скончался в Смоленске. Там его и похоронили."Думаю, Наполеон сочувствовал ему, ведь это его друг", — рассуждает Безотосный.Бонапарт посетил Гюдена, обещал покровительство его семье и распорядился, чтобы сердце генерала было похоронено во Франции. Что и сделали. Но могилу в Смоленске со временем признали утраченной. На ее местонахождение указывали только редкие и противоречащие намеки в мемуарах современников.Уникальная коллаборацияОрганизаторами археологической экспедиции 2019 года были Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.Сначала искали в Шеиновом бастионе, как указывали мемуары сослуживцев генерала, но в итоге в июле чудом нашли в другой части укреплений — Королевском бастионе.Останки сохранилась действительно случайно: этому мешали вода, воздух и стройка.В 1930-е годы над погребением обустраивали танцевальную площадку. Тогда его чуть-чуть не нашли — кирпичное основание сцены находилось буквально в двадцати сантиметрах от захоронения.Но одного визуального археологического соответствия было недостаточно: требовались научные доказательства.Для этого проводили генетическую экспертизу совместно с французскими коллегами. С российской стороны исследованием занималась лаборатория Следственного комитета, а с французской — лаборатория университета города Марселя."Мы выделили ДНК из зубов генерала и отправили коллегам образцы костной ткани, они тоже сделали такой анализ и прислали образцы членов семьи Гюдена и ближайших родственников", — пояснила Шведчикова.Сложность в том, что сохранность останков была не очень хорошего качества. Из-за построенной на земле сцены в захоронение, вероятно, проникали вода и воздух. Но экспертизу провести удалось.В итоге получилась буквально научная сенсация. Когда соответствие в ноябре 2019-го подтвердилось, открытие стало заметной темой во многих мировых изданиях."Сообщения приходили из Коста-Рики, Бангладеш — со всего мира. Понятен интерес Франции и России, но много внимания уделяют и в Китае, и в Америке", — отмечал Малиновский.Сложилась уникальная русско-французская коллаборация: останки 200-летней давности считаются у археологов относительно "новыми", но нечасто они оказывались в центре успешных открытий. И экспедиция в Смоленске — пример того, что память о войне 1812 года достойна сохранения.Во ФранциюТеперь прах одного из ближайших соратников Наполеона отправится на родину. Сейчас он хранится в посольстве Франции, а 13 июля его перевезут в Париж для перезахоронения."Это важно и для Франции, и для России. Гюден честно выполнял воинский долг. Другое дело, что выступал на стороне противника. Но прошло почти 210 лет, и это часть наших взаимоотношений", — уверен Безотосный.А успешное русско-французское сотрудничество в раскопках — пример того, что у стран много общего и еще больше тем для диалога.
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россия, музеи, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, исторический музей, наполеон бонапарт, франция
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Друг и одноклассник Наполеона Бонапарта генерал Гюден погиб под Смоленском в 1812-м. Упоминание об этой битве есть на Триумфальной арке в Париже, но могила командира была утеряна на 200 лет. Обнаружить ее мешали стройка и противоречивые намеки в мемуарах. И наконец в 2019-м русско-французская экспедиция нашла останки в Смоленске, буквально под танцевальной площадкой. О почти детективной истории поисков и репатриации останков во Францию — в материале РИА Новости.
Аристократ и революционер
Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблоньер учился в военной школе в Бриенне одновременно с Наполеоном, и они знали друг друга. Бонапарт, славившийся даром замечать талантливых людей, сразу запомнил однокашника.
"Гюден происходил из известной аристократической семьи, но принял революцию, Наполеона и участвовал во всех наполеоновских войнах, — рассказал начальник научно-экспозиционного отдела ГИМ Виктор Безотосный. — А в 1812-м командовал дивизией в корпусе "железного маршала" Даву, что было очень престижно".
Наполеон ценил одноклассника: по словам французского императора, Гюден "давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал".
"Один из лучших генералов Великой армии", "надежный соратник и друг" в сражении у Валутиной горы получил тяжелое ранение, ему оторвало ногу, а через несколько дней он скончался в Смоленске. Там его и похоронили.
"Думаю, Наполеон сочувствовал ему, ведь это его друг", — рассуждает Безотосный.
Бонапарт посетил Гюдена, обещал покровительство его семье и распорядился, чтобы сердце генерала было похоронено во Франции. Что и сделали. Но могилу в Смоленске со временем признали утраченной. На ее местонахождение указывали только редкие и противоречащие намеки в мемуарах современников.
Уникальная коллаборация
"Когда начали вскрывать погребение и поняли, что у покойного нет левой ноги выше колена, то стало ясно: нашли, — рассказала РИА Новости участница экспедиции, научный сотрудник Института археологии РАН Татьяна Шведчикова. — Ведь, по свидетельствам, в битве Гюден получил именно такую травму".
Организаторами археологической экспедиции 2019 года были Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
"Я нашел список семи французских генералов, пропавших во время войны, — рассказал РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский. — О Гюдене не было никакой информации. Подумал: если бы я был Наполеоном, где бы похоронил лучшего друга? Объездил несколько бастионов и на одном понял: это лучшее место. Так и оказалось".
Сначала искали в Шеиновом бастионе, как указывали мемуары сослуживцев генерала, но в итоге в июле чудом нашли в другой части укреплений — Королевском бастионе.
Останки сохранилась действительно случайно: этому мешали вода, воздух и стройка.
В 1930-е годы над погребением обустраивали танцевальную площадку. Тогда его чуть-чуть не нашли — кирпичное основание сцены находилось буквально в двадцати сантиметрах от захоронения.
Но одного визуального археологического соответствия было недостаточно: требовались научные доказательства.
Для этого проводили генетическую экспертизу совместно с французскими коллегами. С российской стороны исследованием занималась лаборатория Следственного комитета, а с французской — лаборатория университета города Марселя.
"Мы выделили ДНК из зубов генерала и отправили коллегам образцы костной ткани, они тоже сделали такой анализ и прислали образцы членов семьи Гюдена и ближайших родственников", — пояснила Шведчикова.
Сложность в том, что сохранность останков была не очень хорошего качества. Из-за построенной на земле сцены в захоронение, вероятно, проникали вода и воздух. Но экспертизу провести удалось.
"Останки точно Гюдена: это подтвердили ДНК-анализы брата, матери и сына генерала", — подчеркнул Малиновский.
В итоге получилась буквально научная сенсация. Когда соответствие в ноябре 2019-го подтвердилось, открытие стало заметной темой во многих мировых изданиях.
"Сообщения приходили из Коста-Рики, Бангладеш — со всего мира. Понятен интерес Франции и России, но много внимания уделяют и в Китае, и в Америке", — отмечал Малиновский.
Сложилась уникальная русско-французская коллаборация: останки 200-летней давности считаются у археологов относительно "новыми", но нечасто они оказывались в центре успешных открытий. И экспедиция в Смоленске — пример того, что память о войне 1812 года достойна сохранения.
Во Францию
"Первое, о чем подумал: как теперь транспортировать останки во Францию? — говорит Малиновский. — Я не испытал никаких эмоций (после открытия. — Прим. ред.), потому что это была не мечта, а цель. Я должен был его найти".
Теперь прах одного из ближайших соратников Наполеона отправится на родину. Сейчас он хранится в посольстве Франции, а 13 июля его перевезут в Париж для перезахоронения.
"Это важно и для Франции, и для России. Гюден честно выполнял воинский долг. Другое дело, что выступал на стороне противника. Но прошло почти 210 лет, и это часть наших взаимоотношений", — уверен Безотосный.
А успешное русско-французское сотрудничество в раскопках — пример того, что у стран много общего и еще больше тем для диалога.