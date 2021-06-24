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В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях
В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях - РИА Новости, 24.06.2021
В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях
В Петербурге закрасили граффити с изображением врача в костюме супергероя, созданное ко Дню медицинского работника на трансформаторной будке на Литейном... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:29
2021-06-24T19:33
ленэнерго
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Петербурге закрасили граффити с изображением врача в костюме супергероя, созданное ко Дню медицинского работника на трансформаторной будке на Литейном проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго"."Компания "Россети Ленэнерго" как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке. В иных случаях в соответствии с законодательством в области благоустройства города компания обязана восстановить внешний вид объекта, что и было сделано", - сообщили в пресс-службе компании.В минувшие выходные граффити появилось на трансформаторной будке в центре Петербурга на Литейном проспекте. На нем изображена девушка-врач с развивающемся сине-красным плащом супергероя. Многие жители и гости города успели сделать фотографии с ним, которые активно размешали в социальных сетях.
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ленэнерго, санкт-петербург, общество
В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях
18:29 24.06.2021 (обновлено: 19:33 24.06.2021)
 
© Фото : Невские Новости / Светлана ДреминаГраффити о врачах-супергероях на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге
Граффити о врачах-супергероях на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Невские Новости / Светлана Дремина

Граффити о врачах-супергероях в центре Петербурга закрасили

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Петербурге закрасили граффити с изображением врача в костюме супергероя, созданное ко Дню медицинского работника на трансформаторной будке на Литейном проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго".
© Фото : Невские Новости / Кирилл КонторщиковТрансформаторная будка в Санкт-Петербурге на которой располагалось граффити с врачами-супергероями
Трансформаторная будка в Санкт-Петербурге на которой располагалось граффити с врачами-супергероями - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Невские Новости / Кирилл Конторщиков
Трансформаторная будка в Санкт-Петербурге на которой располагалось граффити с врачами-супергероями
"Компания "Россети Ленэнерго" как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке. В иных случаях в соответствии с законодательством в области благоустройства города компания обязана восстановить внешний вид объекта, что и было сделано", - сообщили в пресс-службе компании.
В минувшие выходные граффити появилось на трансформаторной будке в центре Петербурга на Литейном проспекте. На нем изображена девушка-врач с развивающемся сине-красным плащом супергероя. Многие жители и гости города успели сделать фотографии с ним, которые активно размешали в социальных сетях.
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ЛенэнергоСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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