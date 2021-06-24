https://ria.ru/20210624/graffiti-1738486035.html

В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях

В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях - РИА Новости, 24.06.2021

В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях

В Петербурге закрасили граффити с изображением врача в костюме супергероя, созданное ко Дню медицинского работника на трансформаторной будке на Литейном... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:29

2021-06-24T18:29

2021-06-24T19:33

ленэнерго

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Петербурге закрасили граффити с изображением врача в костюме супергероя, созданное ко Дню медицинского работника на трансформаторной будке на Литейном проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго"."Компания "Россети Ленэнерго" как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке. В иных случаях в соответствии с законодательством в области благоустройства города компания обязана восстановить внешний вид объекта, что и было сделано", - сообщили в пресс-службе компании.В минувшие выходные граффити появилось на трансформаторной будке в центре Петербурга на Литейном проспекте. На нем изображена девушка-врач с развивающемся сине-красным плащом супергероя. Многие жители и гости города успели сделать фотографии с ним, которые активно размешали в социальных сетях.

https://ria.ru/20210525/graffiti-1733794276.html

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ленэнерго, санкт-петербург, общество