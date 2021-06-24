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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210624/flot-1738407509.html
Евменов: военный флот России показывает высокий уровень боевой готовности
Евменов: военный флот России показывает высокий уровень боевой готовности - РИА Новости, 24.06.2021
Евменов: военный флот России показывает высокий уровень боевой готовности
Наличие современного флота является основным признаком военной мощи государства, поэтому главная задача военной отрасли – это создание современной военной... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:56
2021-06-24T12:56
морская держава
морская держава
николай евменов
международный военно-морской салон
объединенная судостроительная корпорация
санкт-петербург
вмф рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Наличие современного флота является основным признаком военной мощи государства, поэтому главная задача военной отрасли – это создание современной военной техники, соответствующей динамике научно-технического прогресса. Об этом в рамках Х Международного военно-морского салона заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.Новейшие достижения в области морского вооружения России и уникальные разработки отечественных кораблестроителей представлены в рамках МВМС-2021, добавил Евменов."Морской салон объединяет сотни специалистов военно-морской индустрии всего мира, здесь можно ознакомиться с проектами отечественного судостроительного комплекса России", – сказал он на церемонии открытия салона.Познакомиться с последними разработками отрасли всех гостей мероприятия призвал заместитель президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев."Традиционно корпорация представляет самый большой ряд моделей. Сегодня презентация составляет более 40 макетов – это корабли, подводные лодки и образцы современной морской техники", – отметил он.
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морская держава, николай евменов, международный военно-морской салон, объединенная судостроительная корпорация, санкт-петербург, вмф рф

Евменов: военный флот России показывает высокий уровень боевой готовности

12:56 24.06.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинГлавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Наличие современного флота является основным признаком военной мощи государства, поэтому главная задача военной отрасли – это создание современной военной техники, соответствующей динамике научно-технического прогресса. Об этом в рамках Х Международного военно-морского салона заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
"Благодаря модернизации предприятий военно-морской промышленности военный флот России оснащен вооружением, показывающим высокий уровень боевой готовности", – подчеркнул он.
Новейшие достижения в области морского вооружения России и уникальные разработки отечественных кораблестроителей представлены в рамках МВМС-2021, добавил Евменов.
"Морской салон объединяет сотни специалистов военно-морской индустрии всего мира, здесь можно ознакомиться с проектами отечественного судостроительного комплекса России", – сказал он на церемонии открытия салона.
Познакомиться с последними разработками отрасли всех гостей мероприятия призвал заместитель президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев.
"Традиционно корпорация представляет самый большой ряд моделей. Сегодня презентация составляет более 40 макетов – это корабли, подводные лодки и образцы современной морской техники", – отметил он.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и зампред правительства РФ Юрий Борисов на Международном военно-морском салоне
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Морская державаМорская державаНиколай ЕвменовМеждународный военно-морской салонОбъединенная судостроительная корпорацияСанкт-ПетербургВМФ РФ
 
 
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