https://ria.ru/20210624/flot-1738407509.html

Евменов: военный флот России показывает высокий уровень боевой готовности

Евменов: военный флот России показывает высокий уровень боевой готовности - РИА Новости, 24.06.2021

Евменов: военный флот России показывает высокий уровень боевой готовности

Наличие современного флота является основным признаком военной мощи государства, поэтому главная задача военной отрасли – это создание современной военной... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:56

2021-06-24T12:56

2021-06-24T12:56

морская держава

морская держава

николай евменов

международный военно-морской салон

объединенная судостроительная корпорация

санкт-петербург

вмф рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Наличие современного флота является основным признаком военной мощи государства, поэтому главная задача военной отрасли – это создание современной военной техники, соответствующей динамике научно-технического прогресса. Об этом в рамках Х Международного военно-морского салона заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.Новейшие достижения в области морского вооружения России и уникальные разработки отечественных кораблестроителей представлены в рамках МВМС-2021, добавил Евменов."Морской салон объединяет сотни специалистов военно-морской индустрии всего мира, здесь можно ознакомиться с проектами отечественного судостроительного комплекса России", – сказал он на церемонии открытия салона.Познакомиться с последними разработками отрасли всех гостей мероприятия призвал заместитель президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев."Традиционно корпорация представляет самый большой ряд моделей. Сегодня презентация составляет более 40 макетов – это корабли, подводные лодки и образцы современной морской техники", – отметил он.

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морская держава, николай евменов, международный военно-морской салон, объединенная судостроительная корпорация, санкт-петербург, вмф рф