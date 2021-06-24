https://ria.ru/20210624/festival-1738438400.html
В Москве отменили фестиваль "Жара"
В Москве отменили фестиваль "Жара" - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве отменили фестиваль "Жара"
Музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", отменен, зрителям предложат вернуть билеты на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:55
2021-06-24T14:55
2021-06-24T15:22
культура
крокус сити холл
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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баку
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", отменен, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщили организаторы фестиваля.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области заявили, что организаторов фестиваля проверяют на соблюдение противоэпидемических норм."В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области… с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия "Жара Фест. Москва" с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ "Крокус Сити Холл". Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram фестиваля.Уточняется, что зрителям предложат вернуть билеты или обменять их на "Жара Music Awards", запланированный на 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года.
https://realty.ria.ru/20210624/festival-1738439648.html
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крокус сити холл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), баку
В Москве отменили фестиваль "Жара"
14:55 24.06.2021 (обновлено: 15:22 24.06.2021)
В Москве отменили музыкальный фестиваль "Жара"", который должен был стартовать 24 июня