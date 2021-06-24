В Госдуме назвали заявление Джонсона по инциденту с эсминцем провокацией
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Депутат Госдумы Панина назвала заявление Джонсона по инциденту с эсминцем провокацией
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заявление Бориса Джонсона о праве военных вторгаться в акваторию Крыма - провокация, которая подрывает итоги встречи в Женеве, сказала РИА Новости депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина.
Ранее Джонсон заявил агентству Блумберг, что проход британского эсминца в Черном море был "вполне уместным". По его словам, это украинские воды, и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В. Джонсон также подчеркнул, что Великобритания не признает "аннексию Крыма".
Панина считает безответственным и агрессивным заявление Джонсона о праве британских военных судов вторгаться в акваторию Крыма, поскольку Лондон не признает ее нахождение в российской юрисдикции.
"Джонсон делает вид, что ничего особенного не произошло, а отношения с РФ раньше, мол, были еще хуже. В действительно же мы имеем дело с осознанной провокацией, направленной на то, чтобы перечеркнуть позитивные итоги встречи (президента РФ) Владимира Путина и (президента США) Джо Байдена в Женеве. Прежде мы думали, что на такие деяния способен только Порошенко , пославшего своих моряков в Керченский пролив. Теперь мы видим, что в Лондоне есть человек, готовый подражать провалившемуся по всем направлениям одиозному экс-президенту Украины", - заключила Панина.
В среду Минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".